فودة يتابع مشروع التمكين الاقتصادي " التجلي " لتشغيل ٣٥٠ أسرة بسانت كاترين

تمكين سكان سانت كاترين

تابع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء مشروع التمكين الاقتصادي والتنمية المجتمعية بمدينة سانت كاترين وجبل التجلي لتشغيل 350 أسرة بالتعاون مع المصرف المتحد.

وذلك خلال استقباله الدكتورة جيهان أبو حسين، رئيس قطاع إيثار للتنمية المجتمعية بالمصرف المتحد، بحضورالمهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء خالد متولي مفوض المحافظ للعلاقات الخارجية والمنح، تم خلال اللقاء استعراض بعض النماذج للمنتجات التي تمثل سكان أهل المنطقة منها العسل الجبلي وصناعة استخراج وعصر زيت الزيتون، وزراعة الأعشاب الطبيعية، و زراعة اللوز، وصناعة الصابون،وكذا المشغولات اليدوية بالتطريز السيناوي الشهير وصناعة السبح.

وخلال اللقاء أشار المحافظ للبروتوكول الموقع بين محافظة جنوب سيناء والمصرف المتحد برئاسة أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد الذي وقع في الأول من يونيو 2021 تحت شعار"تجليات .. تتوارثها الاجيال" لتمكين اهالي مدينة سانت كاترين وبالتحديد منطقة جبل التجلي بمحافظة جنوب سيناء وتشغيل 350 أسرة كمرحلة أولى، تحت رعاية محافظ جنوب سيناء

أوضح محافظ جنوب سيناء ان المشروع يسعى للتمكين الاقتصادي لأهالي مدينة سانت كاترين ومنطقة جبل التجلي، مضيفاً الى أنه سعى لتعزيز ريادة الأعمال لتحسين القدرة التنافسية والإنتاجية خاصة في مجال تصنيع المنتجات الزراعية والغذائية والمشغولات اليدوية التي تشتهر بها هذه المنطقة مثل : صناعة استخراج العسل الجبلي وصناعة استخراج وعصر زيت الزيتون وزراعة الأعشاب الطبيعية وزراعة اللوز وصناعة الصابون. وكذلك المشغولات اليدوية بالتطريز السيناوي الشهير وصناعة السبح، مما ينعكس علي القيمة المضافة لتلك المنتجات والعمل علي بناء قدرات صغار المزارعين والمصنعين وتقديم الدعم الفني والمادي لهم من خلال ورش عمل لتعليم كيفية اعداد دراسات الجدوى لهذه المشروعات وايضا طرق التعبئة والتغليف وفقا للمواصفات العالمية لضمان جودة المنتج. كذلك أساليب التسويق الحديثة. فضلا عن إتاحة برامج تمويلية مختلفة، وبما يخلق مناخ اقتصادي أكثر تنافسية.

وأشار المحافظ أن الدولة بجميع أجهزتها تبني سياسة الاستثمار في بناء الإنسان المصري من خلال برامج التأهيل ورفع الكفاءة خاصة للمرأة والشباب والتمكين الاقتصادي للحد من الفقر والبطالة.

وأشاد فودة بجهود المصرف المتحد في هذا الصدد، لافتاً أن المصرف يعتبر شريك رئيسي في عملية تطوير وتنمية مدينة سانت كاترين والوديان المحيطة بها اقتصادياً واجتماعياً، مشيراً الي ان المصرف المتحد اهتم بالجانب الاجتماعي. حيث قام بإنشاء ملعب كرة خماسية لتنمية وإظهار مواهب الشباب، يلقي اقبلاً كبيراً من قبل شباب سانت كاترين ومنطقة جبل التجلي.

وثمن المحافظ جهود المصرف المتحد لدعم ومساندة أهالي سانت كاترين والوديان المحيطة من خلال حملة اولادنا في عنينا ودعم مستشفى سانت كاترين.، وايضا قوافل الطعام خلال شهر رمضان المعظم وحملة التصدي لانتشار فيروس كورونا.

ومن جانبها قالت جيهان أبو حسين رئيس قطاع ايثار للتنمية المجتمعية المصرف المتحد ان مشروع "التجلي" يستهدف التمكين الاقتصادي لأهالي مدينة سانت كاترين ومنطقة جبل التجلي، بهدف تعزيز ريادة الأعمال لتحسين القدرة التنافسية والإنتاجية خاصة في مجال تصنيع المنتجات الزراعية والغذائية والمشغولات اليدوية التي تشتهر بها هذه المنطقة مثل : صناعة استخراج العسل الجبلي وصناعة استخراج وعصر الزيت الزيتون وزراعة الأعشاب الطبيعية وزراعة اللوز وصناعة الصابون، وكذلك المشغولات اليدوية بالتطريز السيناوي الشهير وصناعة السبح من بذور شجر الزيتون بالوادي المقدس طوي ووادي الاربعين وأضافت جيهان ابو حسين مدينة سانت كاترين ومنطقة جبل التجلي بالتحديد تشتهر بالعديد من المنتجات الزراعية ذات المميزات التنافسية خاصة وانها تستخرج من الطبيعية،حيث قام المصرف المتحد بابتكار أسلوب لتعبئة وتغليف بشكل يمزج بين الألوان الطبيعية وشعار صمم خصيصاً للمنتجات.

اقرا ايضا :

شرم الشيخ تنعي جلوريا الأمريكية عاشقة مدينة السلام