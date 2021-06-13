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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لحفظه لمدة عام.. طريقة مبتكرة لتخزين ورق العنب

تخين ورق العنب
تخين ورق العنب

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة مضمونة لتخزين ورق العنب لمدة عام كامل بدون اى تغير عن الطازج. 
 

طريقة تخزين ورق العنب 

 

لاستعمال ورق العنب فور شراؤه يجب أولا تحضيره بالطريقه الأمثل لذلك وهى ينزل ورق العنب بدون قطع العنقود في الماء المغلي فقط دقيقتين أو ثلاث على الأكثر ويمكن فور أخراجه وتصفيته من الماء الساخن أنزاله مره أخرى في ماء مثلج ويخرج منه سريعا ويترك ليصفى
 

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احذروا هذه العلامات عند شراء ورق العنب

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لو متعرفيش.. 3 طرق للتفريق بين ورق العنب والتوت

يقطف بعدها العنقود ويرص ويكون جاهز للأستخدام ..
 

في حالة الرغبة في حفظه في الفريزر لمدة عام كامل فقط يقطع العنقود وتبرم كل مجموعه (أكثر من ورقه يتم رصها فوق بعض ) ويكون الوجه الخشن للخارج حتى تصبح مثل الرول ثم توضع في زجاجه بلاستيك وتعاد تعبئة الزجاجه حتى تمتلئ الزجاجة تماما حتى نخرج منها أكبر كمية هواء ممكنه ويتم حشوتها بورق العنب بدون غسيله أو سلقه ثم نغلق غطاء الزجاجه عليه و تلف الزجاجه من الخارج بالبلاستيك لضمان حفظها
 

عند الرغبة في أستعماله يتم أخراجه من الفريزر ونزع البلاستيك المحاط بالزجاجة وتطبيق الطريقة السابقة في التجهيز.

 

فوائد ورق العنب

 

قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية، فوائد تناول ورق العنب وهى:

١-فيتامين K / A / C / B1 / B2 / B6 ، المنغنيز ، الألياف ، الكالسيوم ، أوميغا 3 ، الحديد ، البوتاسيوم ، الفوسفور..

٢- يحسن أداء الجهاز الهضمي.
٣- يساهم في علاج الإمساك.
٤- يعزز صحة القلب.
٥- يعزز صحة العينين.
٦- يحافظ على سلامة الجهاز العصبي.
٧- يساعد العضلات على الاسترخاء.
٨- يعزز صحة الجهاز المناعي.
٩- يحافظ على صحة البشرة.
١٠-يعمل على الوقاية من أمراض السرطان.
١١- يحافظ على سلامة العظام والمفاصل.
١٢- يحافظ علي سلامة الاسنان

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