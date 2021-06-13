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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار فئات شانجان CS15 موديل 2021.. صور

أسعار فئات شانجان CS15
أسعار فئات شانجان CS15 موديل 2021| صور

تقدم شركة شانجان الصينية باقة من الإصدارات المتنوعة داخل السوق المصري، وتعد النسخة CS15 واحدة من الطرازات التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، حيث زودت بالعديد من التجهيزات الداخلية و الخارجية، إلى جانب مواصفات الأمن والسلامة.

مواصفات الفنية لـ شانجان CS15 موديل 2021

 

زودت السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 105 حصان، و 145 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 5 سرعات.

قياسات السيارة شانجان CS15 موديل 2021

 

جاءت السيارة شانجان CS15 موديل 2021 بنسبة طول بلغت 4135 مم، و بعرض 1740 مم، و 1630 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين تتسع إلى 230 لتر.

 

التجهيزات الخاصة بـ شانجان CS15 موديل 2021

 

تحتوي السيارة على باقة من التجهيزات الخاصة بوسائل الحماية و الأمان إلى جانب عناصر الرفاهية و التحكم مع اختلاف الفئات المقدمة و تشمل، فرامل مانعة للانغلاق ABS، و منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، و مثبت سرعة، و برنامج متابعة ضغط الإطارات، و خاصية الاتزان عند المرتفعات، و برنامج الثبات الالكتروني، مع مرايات جانبية كهربائية و كاميرا خلفية.

بينما ترتكز على عجلات يبلغ قياسها 16 بوصة، مدعومة بـ جنوط رياضية، و تضم من الداخل نظام صوتي و ترفيهي مكون من 4 مكبرات صوتية، و شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة يبلغ قياسها 7 بوصة، مع شبكات امامية متعددة المقاطع، و اقطاب ثنائية على جانبي سقف السيارة.

 

أسعار السيارة شانجان CS15 موديل 2021 داخل السوق المصري 

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل  L1 2021محرك 1500 سي سي بسعر 229,900 جنيه.

 

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل L2 2021     محرك 1500 سي سي بسعر 244,900 جنيه.

شانجان شانجان CS15 موديل 2021 شركة شانجان السوق المصري CS15 السيارات الرياضية SUV

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