قضيت معه وقتا أكثر من عائلتي .. لوكاكو: بكيت بسبب كريستيان إريكسن

تحدث روميلو لوكاكو، مهاجم منتخب بلجيكا، عن شعوره بالفزع بعد معرفته بسقوط كريستيان إريكسن مغشيًا عليه في مباراة منتخب بلاده الدنمارك أمام فنلندا في اليورو .

وقاد لوكاكو بلجيكا للتغلب على روسيا بثلاثية نظيفة ، موقعًا على هدفين، ووجه رسالة إلى إريكسين عقب تسجيله الهدف الأول.

وقال لوكاكو عقب المباراة بحسب ما نقل موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "استمتعت بالمباراة، ولكن بالنسبة لي كان من الصعب اللعب وتفكيري مع زميلي (في إنتر) كريستيان إريكسن، أتمنى أن يكون بصحة جيدة، وأهديه المستوى الذي قدمته اليوم".

وأضاف: "عند الاستماع إلى الخبر، بكيث كثيرًا كنت أشعر بالخوف بوضوح، عشنا لحظات قوية معًا، قضيت معه وقتًا أكثر من ذلك الذي قضيته مع أسرتي".

وعن المباراة علق لوكاكو: "نحن فريق يتمتع بالثقة، وقدمنا اليوم مستوى رائعا، أنا سعيد للغاية من أجل الفريق، ونأمل في مواصلة التطور مع تقدم البطولة".

حقق منتخب بلجيكا فوزه الأول بمشواره في كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020” بثلاثية في مرمي روسيا، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية للمسابقة لدور المجموعات.

روميلو لوكاكو افتتح التسجيل لـ منتخب بلجيكا في الدقيقة العاشرة مستغلًا خطأ فادح من دفاعات الروس في إبعادهم لتمريرة زميله ميرتينز، حيث وصلت الكرة له ليسددها بسهولة في الشباك.

وسجل توماس مونييه الهدف الثاني لبلاده في الدقيقة 34، لينهي الشوط الأول بتقدم" الشياطين الحمر" بهدفين نظيفين.

ومع الشوط الثاني سجل لوكاكو الهدف الشخصي الثاني والثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة 88 بعد تلقيه تمريرة رائعة من مونييه، لينفرد بمرمى روسيا، ويسكن الكرة الشباك، منهيًا المباراة بانتصار "الشياطين الحمر" بثلاثية نظيفة.

وحصد منتخب بلجيكا أول 3 نقاط له في البطولة، وضعته على صدارة المجموعة الثانية، فيما توقف رصيد روسيا عند صفر من النقاط في المركز الرابع والأخير.



إريكسن يخلع قلو ب عشاق الساحرة المستديرة

وسقط إريكسن ، المتوج مع إنتر بلقب الدوري الإيطالي، فجأة على الأرض عندما كان يستقبل الكرة من رمية تماس قريبة قبل انتصاف المباراة وعيناه واسعتان. وشكل زملاؤه دائرة حوله وبدا بعضهم وهو يبكي.

ويعد نحو عشر دقائق من سقوطه، عندما كانت النتيجة تشير إلى تعادل سلبي، تم اخراج اللاعب على حمالة في مشاهد صادمة، رفقة جهاز طبي ولاعبي المنتخب الدنمارك الذين بدا عليهم التأثر بشكل كبير.

وسرعان ما تم نقل كريستيان إلى أقرب مستشفى في العاصمة الدنماركية حيث أجريت له الاسعافات وخضع للمزيد من الفحوصات قبل ان يتم الاطمئنان الى حالته الصحية عندما أصدر الاتحاد الاوربي بياناً أكد فيه بان الحالة الصحية لكريستيان مستقرة، فيما كشف اتحاد بلاده انه "مستيقظ" بعد وصوله إلى المستشفى.

وتوقفت المباراة حوالي ساعة ونصف الساعة قبل ان تستكمل وتنتهي بفوز مفاجىء لفنلندا 1-صفر والاخيرة كانت تخوض اول بطولة كبيرة لها في تاريخها.