مياه المنيا: حملات للتوعية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بعدد من القرى بمركز أبوقرقاص

نظمت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، حملات للتوعية بأهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "بقرى بنى عبيد ومنهرى وأبوغرير بمركز أبوقرقاص لتعريف المواطنين بأهمية المشروعات الجارى تنفيذها وتأثيرها الصحى والبيئى، وضرورة الحفاظ على تلك الاستثمارات التي تضخها الدولة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى.

وقال المهندس ياسر أحمد الشهاوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إن هذه الحملات شملت تعريف المواطنين بالمبادرة وتنفيذ زيارات لمنازل الأسر الأكثر احتياجا والتى قامت إدارة المشاركة المجتمعية بالشركة بالتعاون مع القطاع التجارى وفرع أبو قرقاص والجمعيات الأهلية بتوصيل المياه لها.

ونوه بأنه تم توزيع كتب للأطفال عن ترشيد إستهلاك المياه والاستخدام الأمثل للصرف الصحى، مضيفا أن الحملة التوعية تشمل إجراء استبيانات لرأى المواطنين ولقاءات معهم للتعريف بأهمية هذه المبادرة، ضمن توجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.