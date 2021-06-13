العراق .. تصفية 13 إرهابيًا من داعش خلال شهر

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، اليوم الأحد، أن قواته مستمرة بمطاردة وملاحقة بقايا داعش، مشيرًا إلى أنه تمكن من تصفية أكثر من 13 إرهابياً بمستويات مختلفة خلال الشهر الجاري.

وقال المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب صباح النعمان خلال مؤتمر صحفي تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): "نستذكر الفتوى الخالدة لتأسيس أخواننا في الحشد الشعبي، كما نستذكر شهداء القوات الأمنية وشهداء سبايكر"، مضيفًا أن "القوات الأمنية ضحَّت بكل غالي ونفيس في مواجهة الإرهاب".

وتابع أن "حصيلة العمليات خلال هذا الشهر أسفرت عن قتل وتصفية أكثر من 13 ارهابياً في مستويات مختلفة من العصابات الإرهابية، فضلاً عن القبض على عدد من الإرهابيين وتدمير عدد من الكهوف والمضافات"، مؤكداً أن "جهاز مكافحة الإرهاب مستمر في مطاردة وملاحقة الإرهاب".

وأشار إلى أن "عملية الأرض السوداء نفذت من قبل الجهاز وبالتعاون مع قوات البيشمركة وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة"، موضحاً أن "هذه العملية تميزت بدقة المعلومات والتخطيط والتنسيق العالي مع القوة الجوية الساندة من طائرات إف-16 وتوجيه الضربات لمخابئ العدو".

وأكد أن "هناك تنسيقاً عالياً مع طيران الجيش الذي أسهم مع الجهاز في عمليات الإنزال الليلي"، منوهاً بأن "قيادة الجهاز حريصة على إتمام جاهزية الجهاز من التدريب والتجهيز العاليين".

ولفت إلى أنه "تم تسلّم الكثير من العجلات الاختصاصية التي دخلت الخدمة ضمن تشكلات الجهاز، وهي تشكل زيادة في فعالية وكفاءة تنفيذ الواجبات".

وذكر أن "هناك اتهامات وجهت للجهاز في إرهابه الأهالي"، مشدداً على أن "هذه الاتهامات مجحفة بحق مكافحة الإرهاب".

وبين أن "جهاز مكافحة الارهاب جهاز وطني وهو لحماية المواطنين"، لافتاً إلى أن "تلك الاتهامات مرفوضة بحق الجهاز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من شهَّر وحاول المساس بالجهاز سواء أكان من أشخاص أو جهات".

واستدرك بالقول: إن "ما أثير حول الأراضي، فلدينا الاثباتات القانونية"، "وأننا مع القانون، ونحمي القانون، وهو الفيصل وليس عبر المواجهة في الإعلام ومواقع التواصل".