منها الملح.. 4 طرق مدهشة لمنع بهتان الملابس داخل الغسالة.. صور

كم من قميص أو فستان جديد راح ضحية اختلاط الملابس في الغسالة وبهتان الألوان على بعضها، إنها بالتأكيد كارثة لا يمكن مدواتها أبدا، لكن إحدى مستخدمي TikTok كشفت عن 4 طرق ذكية لتفادي بهتان الملابس.

قامت مستخدمة تدعى Chantel Mila بنشر فيديو على TikTok لمتابعيها البالغ عددهم 277 ألفًا مع نص توضيحي: "سر منع بهتان الملاب! احتفظ بهذا الفيديو لوقت لاحق!".

في الفيديو، أعطته خبيرة النصائح المنزلية أربعة تعليمات عند غسل الملابس الملونة في الغسالة، لتجنب بهتان الألوان على بعضها.

الأول

هو غلق الأزرار والسحابات الموجودة في الملابس حتى لا تحتك بالملابس الأخرى أثناء الغسيل، أو تترك الصدأ عليها.

الثاني

هو قلب جميع الملابس على الوجه الآخر، قبل وضعها في الغسالة، تقول: "اقلب الملابس من الداخل إلى الخارج لحماية صبغة القماش من البهتان".

الثالث

نصحت بغسل الملابس مرة أخرى ولكن على دورة باردة وبطيئة.

وأخيرا

وضع كمية من الملح مع الملابس في الغسالة قبل بدأ تشغيلها، تقول: "اغسل بقطعة من الملح لتحافظ على الألوان".

تفاعل المستخدمين مع المقطع الذي حقق ملايين المشاهدات، وأوصى البعض بغسل الملابس بماء بارد مع دورة أبطأ للحفاظ على الألوان.