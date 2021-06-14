العراق: انطلاق عملية عسكرية واسعة لملاحقة تنظيم داعش الإرهابي
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية، اللواء يحيى رسول، اليوم الاثنين، إطلاق عملية عسكرية لملاحقة عصابات تنظيم داعش الإرهابي.
وقال رسول عبر حسابه على موقع “تويتر”: “انطلقت وعلى بركة الله فجر اليوم الاثنين قطعات قيادة القوات البرية والقيادات والقطعات الملحقة بها لتنفيذ عملية اسود الجزيرة الثانية من خلال (قيادة عمليات الجزيرة - غرب نينوى - صلاح الدين) وبإسناد جوي من قبل القوة الجوية وطيران الجيش الابطال وبأكثر من عشرة محاور”.
وأضاف: “تأتي هذه العملية للبحث وتفتيش عن بقايا عصابات داعش الارهابية ضمن قطاع المسؤولية غربي البلاد، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً”.