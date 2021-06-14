في اليوم العالمي للتبرع بـ الدم.. تعرف على آثاره الجانبية على الصحة

يتم الاحتفال بيوم 14 يونيو من كل عام باعتباره اليوم العالمي للمتبرعين بـ الدم ، وتم الاحتفال باليوم لأول مرة في عام 2004 ويهدف إلى زيادة الوعي بالحاجة إلى الدم ومشتقاته وأهميته على الصحة.

تؤكد منظمة الصحة العالمية (WHO) على أهمية التبرع الطوعي بالدم ، مشيرة إلى أن تبرعًا واحدًا يمكن أن ينقذ ما يصل إلى ثلاثة أرواح، بصرف النظر عن استخدامه كدم كامل ، يمكن أيضًا فصله إلى مكونات مختلفة - خلايا الدم الحمراء ، وصفائح الدم أو البلازما ، إلخ ، واستخدامها لعلاج العديد من الأمراض .

وإجراء التبرع بالدم آمن للبالغين الأصحاء، ومع ذلك ، هناك بعض الآثار الجانبية الطفيفة التي يمكن أن تحدث مثل :

كدمات

استمرار النزيف

دوخة

غثيان

الألم و ضعف جسدي

ستستمر هذه الآثار الجانبية لبضع دقائق فقط، ولكن ، إذا كنت تعاني مما يلي حتى بعد أخذ قسط من الراحة ، فعليك الاتصال فورًا بمركز التبرع بالدم أو الذهاب إلى المستشفى

دوار ودوخة وغثيان حتى بعد الأكل والشرب والراحة

نتوء مرتفع أو نزيف مستمر في موقع الإبرة

ألم أو تنميل أو وخز في الذراع