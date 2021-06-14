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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أين الصحفيين والاطباء والفنانيين؟ ..

مصطفى بكري ينتقد الحكومة بسبب الضرائب ويهاجم خطتها لخفض الفقر

النائب مصطفى بكرى
النائب مصطفى بكرى

هاجم النائب مصطفى بكري، الحكومة بسبب استهدافها معدلات الفقر بنسبة 1% فقط ، خلال العام المالي الجديد، مؤكدا أن ذلك الرقم المستهدف ضد حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع مستوى معيشة الريف ولا يتماشى مع الإنفاقات التى ستتم من خلال  مشروع تطوير القري.

 

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، استكمال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد.

 

وقال بكرى، إن الحكومة تستهدف النزول بمعدلات الفقر، من 29.5%إلى 28.5% ، متسائلا : كيف تنخفض معدلا الفقر ودعم الكهرباء  فى الموازنة الجديدة صفر،وهو ما يعني زيادة  الفاتورة بنسبة 3% ، ورفع دعم البوتاجز سيعمل على زيادة الفاتورة بنسبة  4% ، متابعا :وفقا لتلك النسب  معدل الفقر سيزيد بنسبة  11%".

 

ووجه بكري تساؤلا للحكومة عن خطة بيعها الشركات الحكومية قائلا "  أين الشركات التى تبيعها  الحكومة والوحدات الاقتصادية؟.. لابد أن يكون هناك خطة حقيقية لمواجهة الفقر"

 

وانتقد بكرى النص فى الموازنة  على تحصيل 93 مليار جنيه ضرائب من رواتب الموظفين ، فى الوقت التى أعلنت عن تحصيل 5 مليارات جنيه من  المهن الحرة وهم  الأطباء والفنانين والصحفيين وهي  فئات تحصل على مرتبات عليا.

 

وتابع: "لا بد أن يكون هناك تشريع بعدم التجديد لأى مهني من نقابته  إلا إذا كان هناك إقرار ضريبي".

 

وأشار إلى أن الحكومة لم تلتزم بتطبيق الحد الأقصي للأجور ، خاصة أن قانون ربط الموازنة  العامة حدد نسبة الحد الأقصي ب 35% مثل الحد الادنى الذى  حدده رئيس الوزراء  مما جعل مرتبات البعض تصل إلى 70 ألف جنيه، وستصل فى قانون العام الحالي إلى  84 ألف جنيه.

 

وشدد بكرى على أن هناك انفصاما بين تقرير لجنة الخطة وبرنامج الحكومة.

الحكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع تطوير القرى الشركات الحكومية رواتب الموظفين

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