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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شهي

طريقة عمل بيتزا الدجاج الخطيرة

بيتزا الدجاج
بيتزا الدجاج

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي  طريقة عمل بيتزا الدجاج لعشاق البيتزا وذلك بمذاق لا يقاوم وشكل شهي ولذيذ،، أليك المقادير.

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مقادير بيتزا بالدجاج:

للعجينة

2 كوب دقيق 

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية 

2 ملعقة كبيرة زيت 

رشة ملح 

رشة سكر 

2 ملعقة كبيرة لبن بودرة 

ماء للعجن 

صوص البيتزا

عصير طماطم 

ثوم 

زعتر جاف 

زيت 

ملح 

فلفل أسود 

الوجه

شرائح دجاج 

بصل 

زيت 

ملح 

فلفل أسود 

بهارات 

فلفل رومي  شرائح

زيتون  شرائح

جبنة رومي 

جبنة موتزاريلا 

 

طريقة تحضير بيتزا بالدجاج:


للصوص:

* يخلط عصير الطماطم والزعتر والثوم المفروم والملح والفلفل الأسود والزيت

* يوضع الخليط على النار حتى يتسبك

* يخلط الدقيق واللبن البودرة والزيت والسكر والملح والخميرة

* يضاف الماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة

* تغطى العجينة وتترك لتتخمر

* تفرد العجينة بالنشابة وتوضع في صينية

 

لخليط الدجاج:

* يشوح الدجاج في الزيت على النار مع البصل

* يضاف الملح والفلفل الأسود والبهارات والفلفل الرومي

* يقلب كل الخليط حتى تمام النضج

* يفرد خليط الصلصة بعد أن تهدأ على العجينة

* يضاف خليط الدجاج

* يضاف الزيتون والجبنة الرومي والموتزاريلا المبشورة

* توضع في الفرن حتى تمام النضج

الشيف نجلاء الشرشابى الطماطم دجاج الفلفل الأسود البيتزا الموتزاريلا

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