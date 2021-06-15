زيادة الأجور بالموازنة الجديدة.. تعرف على حوافز المعلمين وأعضاء هيئة التدريس

بعد عدة جلسات من المناقشات، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، أمس الاثنين، نهائيا على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2021/ 2022.



يبلغ إجمالي موارد الموازنة العامة للدولة 2 تريليون و461 مليار جنيه، مقسمة إلى 2 تريليون مليار للجهاز الإداري للدولة، و185 مليار و953 مليون جنيه للإدارة المحلية.

وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تمت زيادة مخصصات الصحة والتعليم بالموازنة الجديدة بما يفوق نسب الاستحقاق الدستورى، حيث بلغ إجمالى مخصصات قطاع التعليم ٣٨٨,١ مليار جنيه منها: ٢٥٦,١ مليار جنيه للتعليم قبل الجامعى، و١٣٢ مليار جنيه للتعليم العالى والجامعى، بينما بلغ إجمالي مخصصات قطاع الصحة ٢٧٥,٦مليار جنيه.



زيادة الأجور



كما تضمنت موازنة العام المالى الجديد، زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى ٣٦١ مليار جنيه بنسبة ١١,٤٪ عن التقديرات المتوقعة للعام المالى الحالى للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، مع استهداف توجيه الجزء الأكبر لتحسين أجور موظفى الدرجات الوسطى، ودخول العاملين بقطاعي الصحة والتعليم.

وفي هذا السياق، نستعرض حوافز المعلمين وأعضاء هيئة التدريس وفقا لقرارات مجلس الوزراء الأخيرة:

حافز المعلمين

حدد قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (215) لسنة 2021 بشأن ضوابط صرف حافز الأداء الشهري الإضافي للمخاطبين بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961، الزيادات المقررة للمعلمين على حسب الدرجة الوظيفية لهم وهي كالتالي:



1 ـ يحصل المعلمون على زيادة فى البدل بمعدل 50%

ـ يبدأ من 75 جنيها حتى 180

ـ يحصل المعلم الكبير على180 جنيهًا شهرياً

ـ يحصل المعلم الخبير على 165 جنيهًا

ـ ويزيد مرتب المعلم أول "أ" 125

ـ المعلم الأول 100 والمعلم المساعد 75



2ـ توجد زيادة أيضا فى حافز الأداء الشهرى الإضافى

ـ تتراوح ما بين 140 إلى 185 جنيها

ـ يحصل كبير المعلمين على 140 شهرياً

ـ المعلم الخبير 145 جنيهاً شهرياً

ـ المعلم أول "أ" 150

ـ المعلم أول 165

ـ المعلم والمعلم المساعد 185 جنيهاً



3 ـ لزيادة الخاصة بمكافأة الامتحانات الإضافية

ـ يمنح كبير المعلمين على 155 جنيهاً شهرياً

ـ المعلم الخبير 140 جنيهاً

ـ المعلم الأول (أ) 120 جنيهاً

ـ المعلم الأول يحصل على 85 جنيهًا شهرياً

ـ المعلم المساعد يحصل على 65 جنيهاً



4 ـ الزيادات للإداريين

ـ الموظف المدرج على الدرجة الممتازة يحصل على 155 شهرياً

ـ الدرجة العالية 140 جنيهاً

ـ المدير العام 120 جنيهاً

ـ والموظف على الدرجة الأولى 85 جنيهًا

ـ والدرجة الثانية 65 جنيهاً

ـ والموظف على الدرجة الثالثة 55 جنيهًا

ـ والموظف على الرابعة فما دونها 50 جنيها شهرياً

ـ صرف مبلغ 250 جنيها كحافز إدارة لمدير المدرسة

ـ يصرف حافز 150 لوكيل المدرسة.

حافز أعضاء هيئة التدريس

فيما نص قرار رئيس مجلس الوزراء على أن تزداد فئات الحافز لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة المتفرغين بالجامعات المصرية وجامعة الأزهر والهيئات والمراكز البحثية المقرر بموجب قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 159 الصادر بتاريخ 18 سبتمبر 2011 بشأن آليات وضوابط صرف حافز الجودة والتفرغ العلمي بالجامعات على النحو التالي:

أستاذ أو أستاذ متفرغ زيادة 220 جنيه على القيمة الحالية 2690 جنيه لتصل إلى 2910 جنيه.

أستاذ مساعد متفرغ زيادة 200 جنيه على القيمة الحالية 2130 جنيه لتصل إلى 2320 جنيه.

مدرس أو متفرغ زيادة 180 جنيه على القيمة الحالية 1680 جنيه لتصل إلى1860 جنيه.

مدرس مساعد زيادة 160 جنيه على القيمة الحالية 1280 جنيه لتصل إلى 1440 جنيه.

معيد زيادة 100 جنيه على القيمة الحالية 840 جنيه لتصل إلى 940 جنيه.