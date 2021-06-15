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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الزراعة : مصر تحذر من وقوف مشروعات السدود العملاقة حائلاً أمام التوزيع العادل لمياة الأنهار

وزير الزراعة
وزير الزراعة

قال السيد القصير ، وزير الزراعة ، إننا نعمل لتعزيز مصر واستمرارمواجهة التحديات التى تعوق التنمية الزراعية والتنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائى .

وأضاف " القصير "، خلال كلمته المذاعة اليوم ، أننا نعتبر ان الموارد المائية هى المصدر الرئيسي للتنمية الزراعية ، فإن جمهورية مصر العربية تحذر من أن تقف مشروعات السدود العملاقة حائلاً أمام التوزيع العادل لمياة الأنهار .

وأشار وزير الزراعة ، إلى أن ذلك يشكل تهديداً لنجاح برامج مكافحة التصحر والتأثير على برنامج التنمية وإنتاج الغذاء .

وتابع وزير الزراعة ، أننا نعمل على التمويل اللازم من خلال آليات التمويل الدولية لمواصلة الجهود الشاملة فى تنفيذ برامج تحديد تدهور الأراضي.

السيد القصير وزير الزراعة الامن الغذائي السدود العملاقة مكافحة التصحر

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