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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أغسطس المقبل .. عرض مسلسل عودة الأب الضال لـ بيومى فؤاد

صدى البلد

يواصل صناع عمل مسلسل "عودة الأب الضال" المشاهد المتبقية لهم، استعدادًا لعرضه خلال الفترة المقبلة. 

وكشف المؤلف محمد أبو السعد في تصريحات صحفية له عن موعد عرض العمل بالقنوات الفضائية، مُشيرًا إلى أنه من المقرر عرضه خلال شهر أغسطس المقبل.

"عودة الأب الضال" بطولة بيومي فؤاد، عبير صبري، أميرة هاني، هاجر عفيفي، خالد منصور، شادي الفونس وغيرهم من الفنانين، تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحي، ابراهيم ربيع، إخراج أحمد عبد العال. 

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أعرب الفنان بيومي فؤاد عن سعادته بقرب عرض فيلم (البعض لا يذهب للمأذون مرتين)، مشيرا إلى أن الفيلم يقدم رؤية سينمائية جديدة ومختلفة عن السائد وأحداثه ممتعة ومكتوبة بحرفية عالية.


وقال فؤاد - في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء- إن الفيلم تجربة سينمائية جديدة استفزته بشدة عندما قرأها للمرة الأولى؛ مشيرا إلى أنه لم يتردد في الموافقة عليه وتحمس بشدة للتجربة بصعوبتها ومميزاتها.


وأوضح أن شخصيته في الفيلم مختلفة ومؤثرة حيث يؤدي دور مسؤول في منصب مهم حيث تشهد أحداث العمل مفارقات كوميدية ، متمنيا أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور عند طرحه بدور العرض السينمائية.


وأشار إلى أن لديه قناعة تامة أن الفنان الحقيقي يقدم جميع الأدوار وأن ما يهمه أن يكون ظهوره مؤثرا وأن أهم ما يجذبه للعمل هو الورق ، مؤكدا أن التفاهم بين أي فريق عمل ضروري لان ذلك يظهر جليا للمشاهدين عند عرض العمل.


وتدور أحداث فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" في إطار كوميدي اجتماعي حول دخول النجم كريم عبد العزيز والذي يقدم شخصيه مقدم برامج فى صراعات وخلافات مع زوجته الأولى التي تطلب منه الطلاق ولكنه يرفض ثم يقابل الفنانة دينا الشربينى بالصدفة ويقع فى حبها وتجعله يذهب للمأذون للمرة الثانية ويتزوجها.


ويتنكر كريم عبد العزيز - خلال أحداث الفيلم - في عدة شخصيات للبحث في عدد من القضايا الاجتماعية التي لها علاقة بالزوج والزوجة والصراعات التى تحدث بينهما حتى الطلاق.


وظهر النجم كريم عبد العزيز، خلال الإعلان الدعائي للعمل تمهيدا لطرحه في 7/7 المقبل ، بصورة غريبة حيث بد أصلع الشعر، ويرتدي بدلة بيضاء وقميص مشجر.
ويشارك في بطولة الفيلم ماجد الكدواني، ودينا الشربيني، وبيومي فؤاد، وتأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.
 

بيومي فؤاد الفنان بيومي فؤاد فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين شهر أغسطس عبير صبري

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