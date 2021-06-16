مشهد مأساوي..سيدة تسقط في المياه من ارتفاع 1500 قدم.. ماذا حدث لها

"أنا أسقط" كانت تلك هي الجملة الأخيرة التي لفظت بها أم لخمسة أطفال قبل أن تسقط في المياه على بعد 1500 قدم، وتعلن وفاتها على الفور من منحدر ساحلي أمام شاطئ مزدحم بالمصيفين، في مشهد مأساوي يفجع القلوب.

توفيت الأم والتي تدعى "حراء جبين" التي كانت في الأربعينيات من عمرها ، من برمنجهام متأثرة بجراحها على شاطئ مان أو وور في المملكة المتحدة البريطانية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

تعثرت أقدام الأم المتوفية في بعض الصخور، ولم تتمكن اللحاق بنفسها ولكنها أطلقت صرختها الأخيرة "أنا أسقط" قبل أن تفقد قدميها على صخور مفككة.

أشارت تقارير سابقة إلى أن ابنتها شاهدتها وهي تتعثر في بعض الصخور في طريقها إلى الأسفل وتهبط في قاع الجرف على شاطئ مان أو وور.

سقطت الأم في الماء وانتهت حياتها بسبب الإصابات البالغة التي أصابت جسدها من قوة الارتطام بالصخور البحرية، وقد وصفت متحدثة باسم شرطة دورست السقوط بأنه "حادث مأساوي" مضيفة: "لم تكن هناك ظروف مريبة".



عانت الأم من إصابات مروعة لدرجة أنها أعلنت وفاتها في مكان الحادث، كما عولج المسعفون امرأة أخرى ، يُعتقد أنها ابنتها ، من الصدمة.

قال شاهد: "كانت المرأة على بعد نحو 20 مترًا من الجرف عندما سقطت"، حيث اختارت أن تتسلق الصخور بينما تسير ابنتها على الدرج.

كان الناس على الجرف وعلى الشاطئ يصرخون عليها لتظل ثابتة لكنها لم تستمع واستمرت في طريقها، بينما كانت الصخور تتساقط تحت أقدامها.

قال جيمس ويلد ، الذي يدير عقار لولوورث الذي يمتلك الشاطئ: "هذه المأساة تؤثر علينا جميعًا وقلوبنا مع عائلتها، سوف نعيد التأكيد على رسائل السلامة الخاصة بنا للزوار لاحترام المخاطر الكامنة في بيئتنا الطبيعية سواء كان البحر أو المنحدرات نفسها".

وأضاف :"يتم تجاهل إشارات التحذير بشكل متكرر للغاية ، حتى عندما يذكرها حراسنا ، في المناسبات التي تؤدي إلى عواقب غير ضرورية ومأساوية عندما يأتون للاستمتاع بساحل دورست."