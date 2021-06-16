عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مشهد مأساوي..سيدة تسقط في المياه من ارتفاع 1500 قدم.. ماذا حدث لها

صدى البلد

"أنا أسقط" كانت تلك هي الجملة الأخيرة التي لفظت بها أم لخمسة أطفال قبل أن تسقط في المياه على بعد 1500 قدم، وتعلن وفاتها على الفور من منحدر ساحلي أمام شاطئ مزدحم بالمصيفين،  في مشهد مأساوي يفجع القلوب.

 

توفيت الأم والتي تدعى "حراء جبين" التي كانت في الأربعينيات من عمرها ، من برمنجهام متأثرة بجراحها على شاطئ مان أو وور في المملكة المتحدة البريطانية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

 

txt

الخسارة تلاحق ميجان ماركل بعد صدور أول كتاب لها .. تفاصيل

txt

شرط غريب.. كيف قررت سيدة منع عائلتها من حضور جنازتها؟

تعثرت أقدام الأم المتوفية في بعض الصخور، ولم تتمكن اللحاق بنفسها ولكنها أطلقت صرختها الأخيرة "أنا أسقط" قبل أن تفقد قدميها على صخور مفككة.

 

أشارت تقارير سابقة إلى أن ابنتها شاهدتها وهي تتعثر في بعض الصخور في طريقها إلى الأسفل وتهبط في قاع الجرف على شاطئ مان أو وور.

 

سقطت الأم في الماء وانتهت حياتها بسبب الإصابات البالغة التي أصابت جسدها من قوة الارتطام بالصخور البحرية، وقد وصفت متحدثة باسم شرطة دورست السقوط بأنه "حادث مأساوي" مضيفة: "لم تكن هناك ظروف مريبة".


عانت الأم من إصابات مروعة لدرجة أنها أعلنت وفاتها في مكان الحادث، كما عولج المسعفون امرأة أخرى ، يُعتقد أنها ابنتها ، من الصدمة.

 

قال شاهد: "كانت المرأة على بعد نحو 20 مترًا من الجرف عندما سقطت"، حيث اختارت أن تتسلق الصخور بينما تسير ابنتها على الدرج.

 

كان الناس على الجرف وعلى الشاطئ يصرخون عليها لتظل ثابتة لكنها لم تستمع واستمرت في طريقها، بينما كانت الصخور تتساقط تحت أقدامها.

txt

39 زوجة و94 طفلا و36 حفيدًا.. وفاة رب أكبر أسرة بالعالم في الهند

txt

قصة طبيب كشف للعالم مرض الزهايمر

 

قال جيمس ويلد ، الذي يدير عقار لولوورث الذي يمتلك الشاطئ: "هذه المأساة تؤثر علينا جميعًا وقلوبنا مع عائلتها، سوف نعيد التأكيد على رسائل السلامة الخاصة بنا للزوار لاحترام المخاطر الكامنة في بيئتنا الطبيعية سواء كان البحر أو المنحدرات نفسها".

 

وأضاف :"يتم تجاهل إشارات التحذير بشكل متكرر للغاية ، حتى عندما يذكرها حراسنا ، في المناسبات التي تؤدي إلى عواقب غير ضرورية ومأساوية عندما يأتون للاستمتاع بساحل دورست."

المملكة المتحدة مخاطر مشهد مأساوي ديلي ستار برمنجهام المملكة المتحدة البريطانية المصيف حادث

موضوعات متعلقة

الخسارة تلاحق ميجان ماركل بعد صدور أول كتاب لها .. تفاصيل

شرط غريب.. كيف قررت سيدة منع عائلتها من حضور جنازتها؟

39 زوجة و94 طفلا و36 حفيدًا.. وفاة رب أكبر أسرة بالعالم في الهند

قصة طبيب كشف للعالم مرض الزهايمر

نتائج مبشرة..لقاحات فيروس كورونا تؤدي لهذه الأعراض عند الإصابة للمرة الثانية

صدمة.. عروس يصلها خبر خطير قبل ساعات من حفل زفافها

لجمالهن.. جزار يذبح 20 سيدة ويتناول لحومهن بعد طهيها

كلفته 17 ألف دولار .. رجل يطلب الزواج من حبيبته برسالة في السماء

ترشيحاتنا

سيارة فيات تورطت في سرقة مجوهرات أم كلثوم.. اعرف القصة | صور

لو آيفونك قديم.. حمل فورا هذا التحديث

لم يحسم الرحيل.. أمير مرتضى يكشف أسباب عدم تجديد ساسي لعقده مع الزمالك

مشهد مأساوي..سيدة تسقط في المياه من ارتفاع 1500 قدم.. ماذا حدث لها

المدير الفني للزمالك : الأهلي بايرن ميونخ مصر

سفير مصر بتونس يكشف عدد جماهير الترجي أمام الأهلي بتونس.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة نهاية العام 2021

أول تعليق أمريكي على بيان جامعة الدول العربية بشأن سد النهضة

شاهد أحدث ظهور للفنانة المعتزلة جيهان نصر برفقة ابنتها.. شاهد

لم يحسم الرحيل.. أمير مرتضى يكشف أسباب عدم تجديد ساسي لعقده مع الزمالك

ست مصرية أصيلة.. قصة حب محمد صلاح وأم مكة بدأت بالمدرسة وظهرت في الملاعب

تشييع جنازة شقيق الإعلامي أحمد شوبير

كارتيرون يكشف سبب هروبه من الزمالك في الولاية الأولى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات شركة Fly Dubai ..صور

قبل طرحها لأول مرة في مصر .. تعرف على مواصفات فورد بوما 2022

شاهد.. عروس تخبئ رجلا أسفل فستان زفافها والسبب غريب

رحلة محفوفة بالمخاطر سيرا على الأقدام للحج إلى المياه المقدسة.. فيديو

فيديو

سيارة سباق تدهس المتفرجين بعد خروجها عن مسارها.. شاهد آخر لحظاتهم

فيديو جراف| تفاصيل حالتهم .. فنانون يعانون من مشاكل صحية

خطر يهدد البشر.. أعراض الفيروس المخلوي التنفسي الجديد.. فيديو جراف

فيديوجراف.. فيروس الهربس يهدد بانفجار عالمي بعد ظهوره في الهند

المزيد

ساحة رأي

دينا يحيي تكتب: وانتهى الشهر الفضيل.. فهل من مجيب؟

د. دينا أحمد علي تكتب: التحول الرقمي.. بالقانون

ضياء العطيفي يكتب: المسئوليات القانونية  للمستشفيات في ظل كورونا

د.علاء الشال يكتب: رسالة القيادة المصرية للجميع

عثمان المقدم يكتب: سيدى المعلم

كريم كوكب يكتب: سقوط «إريكسن».. الإنسانية في أبهى صورها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ