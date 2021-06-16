سقوط جرحى إثر تفجير استهدف قاعدة عسكرية في كولومبيا.. فيديو

أفادت وسائل إعلامية، بسقوط جرحى؛ إثر تفجير سيارة مفخخة في قاعدة عسكرية، قرب مدينة كوكوتا الحدودية، شمالي شرق كولومبيا.

وذكر وكالة "رويترز" الإخبارية، نقلا عن مصادر عسكرية، أن 23 شخصا أصيبوا خلال تفجير استهدف قاعدة عسكرية في مدينة كوكوتا الكولومبية، بالقرب من الحدود مع فنزويلا.

وقال الرئيس الكولومبي، إيفان دوكي، في تغريدة على “تويتر” إن "سيارة مفخخة انفجرت في منشأة تابعة للواء 30 بالجيش"، مؤكدا أنه أصدر تعليماته لوزير الدفاع بالتحقيق في الحادث.

فيما قالت وسائل إعلام محلية إن مجهولين فجروا سيارتين مفخختين داخل قاعدة للجيش الكولومبي، في مدينة كوكوتا.

JUST IN 🚨 Strong explosion reported in the complex of the National Army, located in Cúcuta, Colombia



pic.twitter.com/p8dH1eiIdu — Insider Paper (@TheInsiderPaper) June 15, 2021

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، انبعاث دخان أسود كثيف من قاعدة عسكرية للجيش الكولومبي، جراء التفجير.

Rechazo totalmente el atentando contra el Canton Militar San Jorge en Cúcuta. Estos hechos no pueden seguir ocurriendo en nuestro país. Esperamos que los hechos se esclarezcan y se pueda dar con los responsables de este acto terrorista. @Diego_Molano @mindefensa pic.twitter.com/lBKJG4kXJa — Milton Angulo (@miltonhav) June 15, 2021

وقالت التقارير إنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات، فيما لم يصدر بيانا رسميا بشأن عدد الجرحى نتيجة الانفجار.

وكانت كولومبيا قد شهدت تفجيرا مماثلا، بسيارة مفخخة، غربي البلاد، في مارس الماضي، أسفر عن إصابة 43 شخصا.