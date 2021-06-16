خروج والدة هنا الزاهد من المستشفى
طمأنت الفنانة هنا الزاهد متابعيها على صحة والدتها، وكشفت عن تطورات حالتها الصحية، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.
حيث كتبت هنا قائلة: "شكرا كل الناس اللي كلمتني و زارتنا و اللي بعتولي الحمد لله خرجنا من المستشفى وهنكمل العلاج في البيت . الحمد لله رب العالمين "
يذكر أن كشفت الفنانة هنا الزاهد عن المرض الذى أصاب والدتها فى الفترة الأخيرة وخضعت بسببه إلى عملية جراحية دقيقة.
وقالت هنا الزاهد: “أرجو الدعاء لوالداتي أن يتم شفاؤها على خير اللهم اشف الأجساد من هذا الورم الخبيث ورد لها عافيتها واحرسها بعينك التى لا تنام”.