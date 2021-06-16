عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان: بدء تشطيب 1024 وحدة سكنية بعمارات JANNA بمدينة ملوي الجديدة

تشطيب 1024 وحدة
تشطيب 1024 وحدة سكنية بعمارات"JANNA" بمدينة ملوي الجديدة

أكد المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينتي ملوي والفشن الجديدتين، أنه تم البدء في أعمال التشطيبات لـ١٠٢٤ سكنية (٣٢ عمارة) "أرضي + ٧ أدوار متكررة" بمشروع JANNA بمدينة ملوي الجديدة بنسبة إنجاز بلغت نحو ٦٥٪، حيث  تم الانتهاء من الهيكل الخرساني وأعمال البناء بمعظم  عمارات المشروع، والبدء في أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، وبلغ حجم الاستثمارات حوالي ٢٥٠ مليون جنيه في قطاعى الإسكان والطرق بالمدينة.

وأشار المهندس أشرف فتحي محمود، إلى أنه حتى الآن تم حجز ١٢٩ قطعة أرض متميزة بالمرحلة الأولى من المدينة، بأول طرح لها لـ قطع الأراضي، وجارٍ استكمال أعمال فرمة الطرق بالمنطقة الواقع بها قطع الأراضي وبلغت نسبة التنفيذ مرحلة متقدمة.

txt

البيتكوين تواصل الصعود وتسجل 40.5 ألف دولار اليوم الأريعاء

txt

وزير الإسكان ومستشار الرئيس يتفقدان دار الأوبرا الجديدة ومدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية

وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم تخصيص قطعتي أرض بنشاط محطة وقود، كما يجري الآن استكمال إجراءات الطرح والترسية لتنفيذ الخدمات الخاصة بالمرحلة العاجلة ( مدرسة - حضانة - سوق تجارية - وحدة صحية)، وتم البدء في إجراءات طرح وترسية أعمال الكهرباء بالمدينة، كما تم تكليف الشركة المصرية للاتصالات للقيام بأعمال تخطيط وتنفيذ شبكات الاتصالات عن طريق جهاز المدينة، حرصاً على توافر جميع الخدمات بها.

وأكد رئيس الجهاز أن ذلك يأتي استكمالا لمراحل تنفيذ الأعمال المختلفة بالمرحلة الأولى من مدينة ملوي الجديدة، مشيراً إلى أنه تم التنبيه على جميع الشركات بزيادة معدلات التنفيذ وسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات حتى يتم الانتهاء من الأعمال في الموعد المحدد طبقا للبرامج الزمنية، مع اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للوقاية لحماية العاملين بالمشروعات من فيروس كورونا.

 

جدير بالذكر أن مدينة ملوي الجديدة تحتوي على جميع أنواع الإسكان ومشروعات الخدمات والاستثمارات بمختلف أنشطتها.

 

جهاز تنمية مدينتي ملوي والفشن الهيكل الخرساني ملوي الجديدة قطع الأراضى

موضوعات متعلقة

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان ودعاء الرسول عند الإفطار

جهاز اكتوبر : 84% نسبة تنفيذ 6720 وحدة سكنية بمشروع "JANNA" 

التضامن في أسبوع.. ميكنة جميع الخدمات خلال 2021.. توفير الرعاية الكاملة لـ 521 دار أيتام وحضانة إيوائية.. وتسهيلات لإصدار كارت خدمات ذوي الهمم

سيظل حبيبي الاول وبطل رواياتي.. إيمى طلعت زكريا عن والدها الراحل

ترشيحاتنا

التعليم تلزم المعلمين بعمل أبحاث كشرط للترقي

حادث مروع.. طفلة تصاب بحروق شديدة بعد انفجار مفاجئ لغاز منزلي

الدوري المصري .. صدام قوى بين البنك الأهلى وإنبي اليوم

أول تحرك برلماني بشأن المعاش المبكر

اسمه هاني وعاش 25 عاما..وفاة دب حديقة الحيوان بأزمة قلبية

إنارة 4 مدن وبناء 3 مدارس ..التعاون الدولي تجهز لاجتماع اللجنة المشتركة بين مصر وجنوب السودان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة نهاية العام 2021

حادث مأساوي.. وفاة طفل جوعاً مربوط داخل سيارة والديه لعدة أيام

إجابة غريبة من محمد حسين يعقوب تثير غضب علماء الأزهر: ليس مؤهلا للفتوى

وزير التعليم : الامتحان التجريبي للثانوية العامة سينعقد على التابلت والبابل شيت

وزير الشؤون الخارجية التونسي: مستعدون بالكامل للدفاع عن حق مصر والسودان في مياه النيل

دعاء الخوف والتوكل على الله ..ردده يحميك ويحفظك

حظر العروض .. دجلة يحسم رحيل مرعى وعبدالعاطى إلى الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات شركة Fly Dubai ..صور

قبل طرحها لأول مرة في مصر .. تعرف على مواصفات فورد بوما 2022

شاهد.. عروس تخبئ رجلا أسفل فستان زفافها والسبب غريب

رحلة محفوفة بالمخاطر سيرا على الأقدام للحج إلى المياه المقدسة.. فيديو

فيديو

فيديوجراف| الأمن المائي.. تضامن عربي مع مصر والسودان في أزمة سد النهضة

سيارة سباق تدهس المتفرجين بعد خروجها عن مسارها.. شاهد آخر لحظاتهم

فيديو جراف| تفاصيل حالتهم .. فنانون يعانون من مشاكل صحية

خطر يهدد البشر.. أعراض الفيروس المخلوي التنفسي الجديد.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

دعاء عبدالقادر تكتب: الأمان العاطفي

فاطمة يوسف تكتب: طفلي يغير من أخيه المعاق.. ما الحل؟

دينا يحيي تكتب: وانتهى الشهر الفضيل.. فهل من مجيب؟

د. دينا أحمد علي تكتب: التحول الرقمي.. بالقانون

ضياء العطيفي يكتب: المسئوليات القانونية  للمستشفيات في ظل كورونا

د.علاء الشال يكتب: رسالة القيادة المصرية للجميع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ