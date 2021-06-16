الإسكان: بدء تشطيب 1024 وحدة سكنية بعمارات JANNA بمدينة ملوي الجديدة

أكد المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينتي ملوي والفشن الجديدتين، أنه تم البدء في أعمال التشطيبات لـ١٠٢٤ سكنية (٣٢ عمارة) "أرضي + ٧ أدوار متكررة" بمشروع JANNA بمدينة ملوي الجديدة بنسبة إنجاز بلغت نحو ٦٥٪، حيث تم الانتهاء من الهيكل الخرساني وأعمال البناء بمعظم عمارات المشروع، والبدء في أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، وبلغ حجم الاستثمارات حوالي ٢٥٠ مليون جنيه في قطاعى الإسكان والطرق بالمدينة.

وأشار المهندس أشرف فتحي محمود، إلى أنه حتى الآن تم حجز ١٢٩ قطعة أرض متميزة بالمرحلة الأولى من المدينة، بأول طرح لها لـ قطع الأراضي، وجارٍ استكمال أعمال فرمة الطرق بالمنطقة الواقع بها قطع الأراضي وبلغت نسبة التنفيذ مرحلة متقدمة.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم تخصيص قطعتي أرض بنشاط محطة وقود، كما يجري الآن استكمال إجراءات الطرح والترسية لتنفيذ الخدمات الخاصة بالمرحلة العاجلة ( مدرسة - حضانة - سوق تجارية - وحدة صحية)، وتم البدء في إجراءات طرح وترسية أعمال الكهرباء بالمدينة، كما تم تكليف الشركة المصرية للاتصالات للقيام بأعمال تخطيط وتنفيذ شبكات الاتصالات عن طريق جهاز المدينة، حرصاً على توافر جميع الخدمات بها.

وأكد رئيس الجهاز أن ذلك يأتي استكمالا لمراحل تنفيذ الأعمال المختلفة بالمرحلة الأولى من مدينة ملوي الجديدة، مشيراً إلى أنه تم التنبيه على جميع الشركات بزيادة معدلات التنفيذ وسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات حتى يتم الانتهاء من الأعمال في الموعد المحدد طبقا للبرامج الزمنية، مع اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للوقاية لحماية العاملين بالمشروعات من فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن مدينة ملوي الجديدة تحتوي على جميع أنواع الإسكان ومشروعات الخدمات والاستثمارات بمختلف أنشطتها.