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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمير مرتضى يقصف جبهة الأهلى وقناة الزمالك .. تفاصيل

أمير مرتضى
أمير مرتضى

قصف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك السابق ، جبهة النادي الأهلى أثناء حديثه عن أزمة عدم تجديد عقد الدولي التونسي فرجاني ساسي .

وبث أمير مرتضى منصور فيديو عبر حسابه الشخصي على إنستجرام متحدثا عن أزمة الدولي التونسي فرجانى ساسى .و طالب بعدم الهجوم على اللاعب وتكريمه على السنوات الثلاث التي قضاها في القلعة البيضاء بإخلاص وتفانى فى العمل وعدم إثارة المشاكل .

وأثناء الحديث عن أزمة ساسي رفض أمير مرتضى الهجوم الذى تعرض له اللاعب من قناة الزمالك والتقليل من البطولات التي حصل عليها مع الفريق الأبيض مثل السوبر الأفريقي والكونفدرالية والكأس والسوبر المصري مؤكدا أنها بطولات كبيرة .

وقال  أمير مرتضى منصور أن هذا الجيل حصل على بطولات كبيرة مثل الكونفدرالية وتوج بكأس السوبر المصري السعودي مؤكدا أن هناك أندية خافت من مواجهة الهلال السعودي فى إشارة للنادي الأهلى الذى رفض خوض السوبر المصري السعودي أمام الهلال وطلب مواجهة اتحاد  جدة بطل الكأس .

 

امير مرتضى منصور فرجاني ساسي النادي الأهلي نادي الزمالك السوبر الإفريقي الزمالك الأهلى الهلال السعودي اتحاد جدة

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