جمارك أسوان تضبط خمورا مهربة بـ 3.7 مليون جنيه
مصطفى بكري: مصر تواجه مثلث تهديد مكتمل الأركان.. فيديو
حسام حسن: شكرا للجمهور المغربي والمصري والعربي على المساندة أمام جنوب إفريقيا
الحكومة: الإسكندرية تخضع للتقييم لتحديد إمكانية إدراجها في المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل
نار على قهوة بقرية الدير | القصة الكاملة لمشاجرة وإشعال أنبوبة في طوخ.. شهود عيان يكشفون
بـ 300 جنيه بس .. طريقة وتكلفة عمل ترخيص مشروع متناهي الصغر
شيري تكشف النقاب عن Exeed Starway ET9 بتقنيات هجينة | صور
شريف منير يحتفل بالكريسماس على طريقته الخاصة ويتصدر التريند
نمط حياتك يمكنه علاج الكبد الدهني ومرحلة ما قبل السكر فى 6 أشهر.. تفاصيل
بشرة خير.. منتخب مصر يضمن لعب ثمن نهائي كأس أفريقيا على الملعب المفضل في أغادير
حسام حسن بعد الفوز على جنوب إفريقيا: أثق في جميع اللاعبين ومشوار البطولة طويل
تعادل سلبي بين زامبيا وجزر القمر بالشوط الأول في أمم إفريقيا
رياضة

إسلام صادق: روح حسام حسن وإدارته الجيدة والأداء الرجولي للاعبين وراء الفوز على جنوب أفريقيا

منتخب مصر
باسنتي ناجي

علق الإعلامي إسلام صادق علي فوز منتخب مصر علي جنوب أفريقيا في بطوله كأس أمم إفريقيا.

إسلام صادق عن منتخب مصر 

وكتب إسلام صادق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"روح حسام حسن وإدارته الجيدة والأداء الرجولي للاعبين وتألق "الشناوي" تهزم جنوب أفريقيا بهدف للاشيء وتضمن تأهل الفراعنة للدور الثاني للبطولة!".

محمد الشناوي: مباراة جنوب أفريقيا كانت “نهائي مبكر” وصعدنا بمجهود رجولي

وأعرب محمد الشناوي، قائد منتخب مصر، عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه الفراعنة على منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية، مؤكدًا أن اللقاء كان بمثابة نهائي حقيقي بالنسبة للاعبين.

وقال الشناوي في تصريحاته عقب المباراة إن لاعبي منتخب مصر قدموا مباراة قوية ويستحقون الإشادة، مشددًا على أن جميع اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية وظهروا بروح قتالية عالية داخل الملعب، مضيفًا: “اللاعيبة رجالة وأشكرهم على المجهود الكبير المبذول في المباراة”.

أهمية اللقاء

وأشار قائد الفراعنة إلى أن منتخب مصر حصد ثلاث نقاط مهمة في مواجهة زيمبابوي بالجولة الأولى، قبل أن يخوض مواجهة جنوب أفريقيا بعقلية مختلفة، موضحًا أن الجهاز الفني شدد على أهمية اللقاء وضرورة التعامل معه على أنه نهائي لا يقبل القسمة على اثنين.

روح الفريق

وأوضح الشناوي أن روح الفريق كانت العامل الحاسم في تحقيق الفوز، قائلًا إن جميع عناصر المنتخب كانوا يدًا واحدة داخل وخارج الملعب، وهو ما انعكس على الأداء والانضباط طوال المباراة، مؤكدًا أن اللاعبين نفذوا التعليمات المطلوبة منهم بشكل كامل.

الشكر للجماهير المصرية

وحرص حارس مرمى المنتخب على توجيه الشكر للجماهير المصرية التي ساندت الفريق، كما أثنى على مجهود زملائه اللاعبين والجهاز الفني وإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، مشيرًا إلى أن التأهل جاء نتيجة عمل جماعي ومجهود رائع من الجميع.

واختتم الشناوي تصريحاته بالتأكيد على أن المنتخب أغلق صفحة مباراة جنوب إفريقيا وبدأ الاستعداد للمواجهة المقبلة، مشددًا على أن الهدف هو مواصلة الانتصارات وتقديم أفضل ما لدى اللاعبين خلال مشوار البطولة.

الحضور الجماهيري

وشهدت مواجهة منتخب مصر ومنتخب جنوب أفريقيا التى حسمها الفراعنة بنتيجة 1-0 وحسم التأهل لدور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية حضور 40219 مشجعا، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في النسخة رقم 35 لكأس الأمم الأفريقية.

منتخب مصر

الهلال الاحمر

نمط حياتك يمكنه علاج الكبد الدهني ومرحلة ما قبل السكر فى 6 أشهر.. تفاصيل

أضرار غير متوقعة.. ماذا يحدث عند نشر الملابس داخل المنزل؟

كيف تحتفل الأسرة برأس السنة 2026 بطرق بسيطة؟ خبير يكشف أسرار الدفء العائلي

البرنس

محمد ماهر

