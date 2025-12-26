إسلام صادق: روح حسام حسن وإدارته الجيدة والأداء الرجولي للاعبين وراء الفوز على جنوب أفريقيا

علق الإعلامي إسلام صادق علي فوز منتخب مصر علي جنوب أفريقيا في بطوله كأس أمم إفريقيا.

إسلام صادق عن منتخب مصر

وكتب إسلام صادق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"روح حسام حسن وإدارته الجيدة والأداء الرجولي للاعبين وتألق "الشناوي" تهزم جنوب أفريقيا بهدف للاشيء وتضمن تأهل الفراعنة للدور الثاني للبطولة!".

محمد الشناوي: مباراة جنوب أفريقيا كانت “نهائي مبكر” وصعدنا بمجهود رجولي

وأعرب محمد الشناوي، قائد منتخب مصر، عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه الفراعنة على منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية، مؤكدًا أن اللقاء كان بمثابة نهائي حقيقي بالنسبة للاعبين.

وقال الشناوي في تصريحاته عقب المباراة إن لاعبي منتخب مصر قدموا مباراة قوية ويستحقون الإشادة، مشددًا على أن جميع اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية وظهروا بروح قتالية عالية داخل الملعب، مضيفًا: “اللاعيبة رجالة وأشكرهم على المجهود الكبير المبذول في المباراة”.

أهمية اللقاء

وأشار قائد الفراعنة إلى أن منتخب مصر حصد ثلاث نقاط مهمة في مواجهة زيمبابوي بالجولة الأولى، قبل أن يخوض مواجهة جنوب أفريقيا بعقلية مختلفة، موضحًا أن الجهاز الفني شدد على أهمية اللقاء وضرورة التعامل معه على أنه نهائي لا يقبل القسمة على اثنين.

روح الفريق

وأوضح الشناوي أن روح الفريق كانت العامل الحاسم في تحقيق الفوز، قائلًا إن جميع عناصر المنتخب كانوا يدًا واحدة داخل وخارج الملعب، وهو ما انعكس على الأداء والانضباط طوال المباراة، مؤكدًا أن اللاعبين نفذوا التعليمات المطلوبة منهم بشكل كامل.

الشكر للجماهير المصرية

وحرص حارس مرمى المنتخب على توجيه الشكر للجماهير المصرية التي ساندت الفريق، كما أثنى على مجهود زملائه اللاعبين والجهاز الفني وإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، مشيرًا إلى أن التأهل جاء نتيجة عمل جماعي ومجهود رائع من الجميع.

واختتم الشناوي تصريحاته بالتأكيد على أن المنتخب أغلق صفحة مباراة جنوب إفريقيا وبدأ الاستعداد للمواجهة المقبلة، مشددًا على أن الهدف هو مواصلة الانتصارات وتقديم أفضل ما لدى اللاعبين خلال مشوار البطولة.

الحضور الجماهيري

وشهدت مواجهة منتخب مصر ومنتخب جنوب أفريقيا التى حسمها الفراعنة بنتيجة 1-0 وحسم التأهل لدور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية حضور 40219 مشجعا، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في النسخة رقم 35 لكأس الأمم الأفريقية.