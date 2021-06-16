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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شادي حسين يسجل هدف التعادل لـ سيراميكا كليوباترا في مرمى المصري

شادي - حسين
شادي - حسين

تمكن فريق سيراميكا كليوباترا من تسجيل هدف التعادل في شباك منافسه المصري البورسعيدي، في المباراة التي تقام على ملعب استاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري الممتاز.

جاء الهدف من تمريرة رائعة لصالح جمعة لاعب سيراميكا كليوباترا من خلف مدافعي المصري، لتصل الى شادي حسين مهاجم كليوباترا، الذي تسلمها بتسديدة قبل نزولها الأرض وأسكنها شباك أحمد مسعود في الدقيقة 72.

تفاصيل الشوط الأول..

أهدر فريق سيراميكا كليوباترا فرصة هدف مؤكد، في الدقيقة 23 من عمر المباراة عن طريق انطلاقة ميدو جابر الذي مر من احمد مسعود حارس مرمى المصري ودخل منطقة الجزاء ومرر كرة لأحمد ياسر ريان والمرمى خالي ولكن تدخل دفاع المصري.

انطلق أحمد رفعت لاعب المصري في هجمة مميزة في الدقيقة 27 وسقط داخل أرضية الملعب بعد تدخل عامر عامر حارس مرمى كليوباترا، ولكن اعتبره حكم المباراة سقوط بدون اعتراض وأشهر البطاقة الصفراء في وجهه.

وتألق أحمد مسعود حارس مرمى المصري في كرة صعبة للغاية، سددها أحمد ياسر ريان برأسية قوية بعد أن تلقى كرة بالمقاس من صالح جمعة.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح المصري، في الدقيقة 45 من عمر المباراة، وسددها أحمد رفعت في الوقت المحتسب بدل من ضائع.


وبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: رجب بكار - خالد صبحي - طارق سامي- فابريس نجاه

خط الوسط: محمد إبراهيم - صالح جمعه - عاشور الأدهم - ميدو جابر

خط الهجوم: شادي حسين - أحمد ياسر ريان


وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

خط الدفاع: إسلام صلاح، عمرو موسى، كريم العراقي، أحمد شديد.

خط الوسط: فريد شوقي، حسن على، أحمد رفعت.

الهجوم: عمر كمال عبدالواحد، إيزي ايميكا، أحمد جمعة.
 

صالح جمعة الدوري الممتاز سيراميكا كليوباترا المصري شادي حسين

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