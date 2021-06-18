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أخبار الفن| زفاف ابنة علا غانم.. والموت يفجع منتج "ملوك الجدعنة".. وإدوارد يهاجم السوشيال ميديا
نشر قسم الفن، عددا من الأخبار الفنية المحلية والعالمية على مدار الساعات الماضية، نستعرض أبرزها فى السطور التالية :
من ألبوم "غير الناس".. يارا تطرح أغنية "ساري" عبر قناتها على يوتيوب
طرحت الفنانة اللبنانية يارا، أغنية «ساري» وهي الأغنية الخامسة من ألبومها الجديد «غير الناس»، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وباقي المنصات الإلكترونية، وهي من كلمات: محمد سعيد حارب، وألحان: أدهم.
صور جديدة من حفل زفاف ابنة علا غانم.. خاص
حصل “صدى البلد” على صور جديدة من استعدادات حفل زفاف كاميليا الدفراوي ابنة الفنانة علا غانم وهى بفستان الفرح استعدادا لحفل زفافها التي سيقام اليوم.
قبل وبعد الماكياج.. فيديو يكشف تحضيرات علا غانم لحفل زفاف ابنتها
نشر الماكيير سامح حنفي، مقطع فيديو قصيرا له عبر حسابه الشخصي بتطبيق إنستجرام، ظهر فيه أثناء قيامه بوضع الماكياج للفنانة علا غانم، في حفل زفاف ابنتها كاميليا الدفراوي، المقام اليوم الخميس 17 يونيو.
كله بيشتري التريند.. تعليق ناري من إدوارد على رواد السوشيال ميديا
كشف النجم إدوارد؛خلال ندوته في موقع صدى البلد عن رأيه في السوشيال ميديا .
وقال:" انا ضد ان السوشيال ميديا تنتقد عمل دون مشاهدته.. .. أطالب الجمهور أن يشاهد العمل أولا ثم الحكم عليه لان هناك أشخاصا قدموا مجهودا كبيرا في هذا العمل ".
تعرف على أسعار تذاكر حفل تامر حسني في السعودية.. 24 يونيو
كشفت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عن استعداداتها لبدء بيع تذاكر حفل الفنان تامر حسني، المرتقب بالعاسمة السعودية الرياض يوم 24 يونيو الجاري، وذلك بداية من بعد غد السبت عبر المتاجر الإلكترونية، ضمن سلسلة حفلات الرياض.
وحشتوني.. إليسا تشعل حفل الرياض بالسعودية وتدخل بالكمامة
نشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عدة صور ومقاطع فيديو من حفل الفنانة اللبنانية إليسا، المقام بالعاصمة السعودية الرياض، مساء اليوم الخميس 17 يونيو، ضمن سلسلة حفلات الرياض.
صدمت جمهورها.. شاهد | كيف خسرت ملك أحمد زاهر وزنها الزائد
تصدرت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، مؤشرات البحث (تريند) على محك جوجل، بعد الفيديو التي نشرته عبر حسابه الشخصي على تطبيق تيك توك، التي أظهرت فيه كيف تحول شكلها بعدما فقدت جزء كبير من وزنها.
الموت يفجع صادق الصباح منتج مسلسل ملوك الجدعنة
أعلنت الفنانة حورية فرغلي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفاة والد زوجة المنتج صادق الصباح، اليوم الخميس 17 يونيو.
قبل وبعد المكياج .. شاهد ابنة علا غانم قبل حفل زفافها
نشرت الجهة المنظمة لحفل زفاف كاميليا الدفراوي -ابنة الفنانة علا غانم- عدة صور ومقاطع فيديو إضافية من حفل الزفاف الذي أقيم عصر اليوم الخميس 17 يونيو، بحضور الأهل والأصدقاء.