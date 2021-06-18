أخبار الفن| زفاف ابنة علا غانم.. والموت يفجع منتج "ملوك الجدعنة".. وإدوارد يهاجم السوشيال ميديا

أخبار النجوم

نشر قسم الفن، عددا من الأخبار الفنية المحلية والعالمية على مدار الساعات الماضية، نستعرض أبرزها فى السطور التالية :

طرحت الفنانة اللبنانية يارا، أغنية «ساري» وهي الأغنية الخامسة من ألبومها الجديد «غير الناس»، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وباقي المنصات الإلكترونية، وهي من كلمات: محمد سعيد حارب، وألحان: أدهم.

حصل “صدى البلد” على صور جديدة من استعدادات حفل زفاف كاميليا الدفراوي ابنة الفنانة علا غانم وهى بفستان الفرح استعدادا لحفل زفافها التي سيقام اليوم.

نشر الماكيير سامح حنفي، مقطع فيديو قصيرا له عبر حسابه الشخصي بتطبيق إنستجرام، ظهر فيه أثناء قيامه بوضع الماكياج للفنانة علا غانم، في حفل زفاف ابنتها كاميليا الدفراوي، المقام اليوم الخميس 17 يونيو.

كشف النجم إدوارد؛خلال ندوته في موقع صدى البلد عن رأيه في السوشيال ميديا .

وقال:" انا ضد ان السوشيال ميديا تنتقد عمل دون مشاهدته.. .. أطالب الجمهور أن يشاهد العمل أولا ثم الحكم عليه لان هناك أشخاصا قدموا مجهودا كبيرا في هذا العمل ".

كشفت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عن استعداداتها لبدء بيع تذاكر حفل الفنان تامر حسني، المرتقب بالعاسمة السعودية الرياض يوم 24 يونيو الجاري، وذلك بداية من بعد غد السبت عبر المتاجر الإلكترونية، ضمن سلسلة حفلات الرياض.

نشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عدة صور ومقاطع فيديو من حفل الفنانة اللبنانية إليسا، المقام بالعاصمة السعودية الرياض، مساء اليوم الخميس 17 يونيو، ضمن سلسلة حفلات الرياض.

تصدرت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، مؤشرات البحث (تريند) على محك جوجل، بعد الفيديو التي نشرته عبر حسابه الشخصي على تطبيق تيك توك، التي أظهرت فيه كيف تحول شكلها بعدما فقدت جزء كبير من وزنها.

أعلنت الفنانة حورية فرغلي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفاة والد زوجة المنتج صادق الصباح، اليوم الخميس 17 يونيو.

نشرت الجهة المنظمة لحفل زفاف كاميليا الدفراوي -ابنة الفنانة علا غانم- عدة صور ومقاطع فيديو إضافية من حفل الزفاف الذي أقيم عصر اليوم الخميس 17 يونيو، بحضور الأهل والأصدقاء.