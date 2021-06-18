عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار النجوم

أخبار الفن| زفاف ابنة علا غانم.. والموت يفجع منتج "ملوك الجدعنة".. وإدوارد يهاجم السوشيال ميديا

حفل زفاف ابنة علا
حفل زفاف ابنة علا غانم

نشر قسم الفن، عددا من الأخبار الفنية المحلية والعالمية على مدار الساعات الماضية، نستعرض أبرزها فى السطور التالية : 

 

من ألبوم "غير الناس".. يارا تطرح أغنية "ساري" عبر قناتها على يوتيوب

طرحت الفنانة اللبنانية يارا، أغنية «ساري» وهي الأغنية الخامسة من ألبومها الجديد «غير الناس»، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وباقي المنصات الإلكترونية، وهي من كلمات: محمد سعيد حارب، وألحان: أدهم.

 

صور جديدة من حفل زفاف ابنة علا غانم.. خاص

حصل “صدى البلد” على صور جديدة من استعدادات حفل زفاف كاميليا الدفراوي ابنة الفنانة علا غانم وهى بفستان الفرح استعدادا لحفل زفافها التي سيقام اليوم.

 

قبل وبعد الماكياج.. فيديو يكشف تحضيرات علا غانم لحفل زفاف ابنتها

نشر الماكيير سامح حنفي، مقطع فيديو قصيرا له عبر حسابه الشخصي بتطبيق إنستجرام، ظهر فيه أثناء قيامه بوضع الماكياج للفنانة علا غانم، في حفل زفاف ابنتها كاميليا الدفراوي، المقام اليوم الخميس 17 يونيو.

 

كله بيشتري التريند.. تعليق ناري من إدوارد على رواد السوشيال ميديا

كشف النجم إدوارد؛خلال ندوته  في موقع صدى البلد عن رأيه في السوشيال ميديا .

وقال:" انا ضد ان السوشيال ميديا تنتقد عمل دون مشاهدته.. .. أطالب الجمهور أن يشاهد العمل أولا ثم الحكم عليه لان هناك أشخاصا قدموا مجهودا كبيرا في هذا العمل  ".

 

تعرف على أسعار تذاكر حفل تامر حسني في السعودية.. 24 يونيو

كشفت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عن استعداداتها لبدء بيع تذاكر حفل الفنان تامر حسني، المرتقب بالعاسمة السعودية الرياض يوم 24 يونيو الجاري، وذلك بداية من بعد غد السبت عبر المتاجر الإلكترونية، ضمن سلسلة حفلات الرياض.

 

وحشتوني.. إليسا تشعل حفل الرياض بالسعودية وتدخل بالكمامة

نشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عدة صور ومقاطع فيديو من حفل الفنانة اللبنانية إليسا، المقام بالعاصمة السعودية الرياض، مساء اليوم الخميس 17 يونيو، ضمن سلسلة حفلات الرياض.

 

صدمت جمهورها.. شاهد | كيف خسرت ملك أحمد زاهر وزنها الزائد

تصدرت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، مؤشرات البحث (تريند) على محك جوجل، بعد الفيديو التي نشرته عبر حسابه الشخصي على تطبيق تيك توك، التي أظهرت فيه كيف تحول شكلها بعدما فقدت جزء كبير من وزنها.

 

الموت يفجع صادق الصباح منتج مسلسل ملوك الجدعنة

أعلنت الفنانة حورية فرغلي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفاة والد زوجة المنتج صادق الصباح، اليوم الخميس 17 يونيو.

 

قبل وبعد المكياج .. شاهد ابنة علا غانم قبل حفل زفافها

نشرت الجهة المنظمة لحفل زفاف كاميليا الدفراوي -ابنة الفنانة علا غانم- عدة صور ومقاطع فيديو إضافية من حفل الزفاف الذي أقيم عصر اليوم الخميس 17 يونيو، بحضور الأهل والأصدقاء.

 

يارا حفل زفاف ابنة علا غانم حفل زفاف علا غانم ابنة ابنة علا غانم ادوارد السوشيال ميديا حفل تامر حسني تامر حسني إليسا

موضوعات متعلقة

قبل وبعد المكياج .. شاهد ابنة علا غانم قبل حفل زفافها

الموت يفجع صادق الصباح منتج مسلسل ملوك الجدعنة

صدمت جمهورها.. شاهد | كيف خسرت ملك أحمد زاهر وزنها الزائد

وحشتوني.. إليسا تشعل حفل الرياض بالسعودية وتدخل بالكمامة

تعرف على أسعار تذاكر حفل تامر حسني في السعودية.. 24 يونيو

الجمهور مش مصدقين إنه هو .. هاني شاكر يحدث ضجة باللوك الجديد

قبل وبعد الماكياج.. فيديو يكشف تحضيرات علا غانم لحفل زفاف ابنتها

جهاز استخباراتي وحرب معلومات.. مشاهد بالإعلان الرسمي لفيلم العارف

ترشيحاتنا

في ختام زيارته.. وزير الإعلام السعودي: تربطنا مع مصر علاقات تاريخية.. ومستوى الإصلاحات الاقتصادية غير مسبوق

أمريكا: لا إطار زمني لانتهاء الجولة السادسة من المحادثات النووية

وزير التعليم: ممنوع كتابة ملاحظات على الـ memo قبل امتحانات الثانوية العامة

أخبار التوك شو.. الرئيس السيسي عن سد النهضة: قضية حياة أو موت.. عضو لجنة الزمالك السابق: أبناء النادي سبب أزمته.. ووزير الإعلام السعودي: برنامج مشترك مع مصر لتوحيد الرؤى

أخبار الفن| زفاف ابنة علا غانم.. والموت يفجع منتج "ملوك الجدعنة".. وإدوارد يهاجم السوشيال ميديا

أوفر برايس..أسعار سوزوكي فيتارا 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برقم الجلوس.. روابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

السعودية .. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن دخول المملكة

قضية حياة أو موت.. تعليق قوي من الرئيس السيسي عن سد النهضة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة نهاية العام برقم الجلوس

ريهام حجاج تكشف مفاجأة عن طلاق محمد حلاوة وياسمين عبد العزيز

زفاف المهندسة الجريئة.. 9 معلومات عن كاميليا ابنة الفنانة علا غانم

ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم المنيا إلى 4 وفيات و23 مصابا

بعد رفض تجديد تعاقده .. قرار جديد من الإسماعيلى تجاه إيهاب جلال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطوات حل امتحانات الثانوية العامة 2021 على البابل شيت .. صور

طريقة عمل كالزوني فاهيتا اللحم.. خطوة بخطوة

رئيس الوزراء يؤكد استعداد مصر لوضع خبراتها لخدمة أفريقيا.. صور

السيسي لوزراء الإعلام العرب: الانتصار دائما لدولة المؤسسات

فيديو

فيديوجراف | خلقة ربنا.. محمد ممدوح يروي تفاصيل رحلة علاج صوته

فيديو نجوى فؤاد ومحمد رمضان يثير عاصفة من الانتقادات.. والفنانة تعتذر |"فيديوجراف"

فيديوجراف| قوة وأمان .. سعر و مواصفات السيارة الكهربائية المصرية نصر  E70

فيديوجراف| شروط ومصروفات كلية هندسة الطيران في مصر 2021

المزيد

ساحة رأي

أحمد الغنام يكتب: خيانة الأوطان والسعي خلف الأوهام

د. محمد داود يكتب: إمام الدعاة.. العظمة لا تتأتي من فراغ

سارة مجدي تكتب: السعادة المعدية

«سبورتيجا» تحصد المركز الأول

إبراهيم عمران يكتب: ثورة يونيو وإنجازات الرئيس

د. وائل محمد رضا يكتب: مصر القوية.. أفريقيا الغنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«على بابا».. فى أماكن أخرى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (1)

المستشار سُليمان عبدالغفار

الإصْلاح الحَقيقي.. والتَحْديث على النَمَطِ الغَرْبي

إلهام أبو الفتح

سقنن رع الذي تتابعه ألمانيا!

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

اﻟﻤﺰﻳﺪ