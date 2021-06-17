من ألبوم "غير الناس".. يارا تطرح أغنية "ساري" عبر قناتها على يوتيوب

أغاني 2021

طرحت الفنانة اللبنانية يارا، أغنية «ساري» وهي الأغنية الخامسة من ألبومها الجديد «غير الناس»، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وباقي المنصات الإلكترونية، وهي من كلمات: محمد سعيد حارب، وألحان: أدهم.

وروجت يارا، للأغنية عبر حسابها الرسمي على تويتر، قائلة: «#ساري الأغنية الخامسة من ألبوم "غير الناس"Folded hands اسمعوها .. وشوفوها على قناتي اليوتوب الرسمية .. كلمات: محمد سعيد حارب .. ألحان: أدهم».

يارا سفيرة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة

وكانت أعلنت يارا تعيينها كسفيرة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، وقالت بعد توقيع العقد: "يسعدني للتو تلقي هذا الموعد مع اليونيسف.. أتطلع إلى العمل مع أصدقائي في اليونيسف للنهوض بقضايا الأطفال في جميع أنحاء المنطقة".

وأقيم حفل التعيين من خلال مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت.

أخر أعمال يارا

كشفت الفنانة يارا، في شهر فبراير الماضي، عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، عن طرح أحدث أغانيها التي تحمل اسم «غير الناس»، في عيد الحب الأحد 14 فبراير، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

ونشرت يارا، صورة بوستر الأغنية، وكتبت: «انتظروني يوم الأحد ١٤ فبراير #عيد_الحب الساعة ١١ ظهرًا بتوقيت #بيروت ١ بتوقيت #دبي رح تشوفوا لأوّل مرة عرض كليب أغنية #غير_الناس ولأوّل مرة باللهجة العراقية اللي بتحمل عنوان ألبومي الخليجي الجديد واللي رح يصدر خلال أيام حصريًّا على قناتي الرّسمية باليوتوب🤗 "اللينك في البايو».

وكان آخر أعمال يارا الفنية كليب "شو بدو" الذي طرحته في منتصف شهر يونيو عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أعمال الفنانة يارا

يارا هي واحدة من أشهر المطربين في عصرها في جميع أنحاء المنطقة. تم تشغيل أغانيها مئات الملايين من المرات عبر منافذ الترفيه ومنصات بث الموسيقى. أصدرت ستة ألبومات بأغاني بلهجات مختلفة باللغة العربية، مما جعلها تحظى بشعبية كبيرة في مناطق مختلفة، ولديها ما يقرب من 24 مليون متابع على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة وتتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة.

