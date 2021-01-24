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فن

بدون مكياج .. المطربة يارا تخطف أنظار متابعيها عبر إنستجرام

الأحد 24/يناير/2021 - 10:11 ص
يارا
يارا
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ندى فكري
نشرت الفنانة يارا صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع  وسائل التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام .

وظهرت يارا في الصورة بإطلالة صباحية بدون مكياج وعلقت قائلة :" أَسعَدَ الله صَباحَكُم..وبارَكَ يومكم، وَسَهَّلَ دَربَكُم، وحَقَّق أمنياتكم،..وفَرَّج همومكم"

وكانت قد أعلنت يارا تعيينها كسفيرة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف .

وقالت يارا بعد توقيع العقد "يسعدني للتو تلقي هذا الموعد مع اليونيسف.. أتطلع إلى العمل مع أصدقائي في اليونيسف للنهوض بقضايا الأطفال في جميع أنحاء المنطقة".

وأقيم حفل التعيين من خلال مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت.

كانت آخر أعمال يارا الفنية كليب "شو بدو" الذي طرحته في منتصف شهر يونيو عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".



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