حدث ليلا.. الصحة: تسجيل 591 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و37 حالة وفاة.. مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات الجوية لمصر للطيران قادمة من براغ.. صور
نشر صدى البلد عددا من الموضوعات الهامة خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها فى التقرير التالى:
أكبر من دول كاملة .. تعرف على عدد سكان محافظة القاهرة
الصحة: تسجيل 591 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. و37 حالة وفاة
مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات الجوية لمصر للطيران قادمة من براغ.. صور
وزير السياحة والآثار يجتمع بمسئولي الوزارة والقطاع الخاص لمراجعة ضوابط ممارسة الأنشطة
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