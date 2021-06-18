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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا.. الصحة: تسجيل 591 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و37 حالة وفاة.. مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات الجوية لمصر للطيران قادمة من براغ.. صور

فيروس كورونا
فيروس كورونا

نشر صدى البلد عددا من الموضوعات الهامة خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

 

 

أكبر من دول كاملة .. تعرف على عدد سكان محافظة القاهرة

 

الصحة: تسجيل 591 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. و37 حالة وفاة

 

مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات الجوية لمصر للطيران قادمة من براغ.. صور

 

وزير السياحة والآثار يجتمع بمسئولي الوزارة والقطاع الخاص لمراجعة ضوابط ممارسة الأنشطة

 

الزراعة: إلقاء 3 ملايين وحدة زريعة البلطي في نهر النيل

 

ضبط 3164 قضية بمحطات المترو خلال ٢٤ ساعة

 

حسين لبيب يكشف سر موافقة مجلس إدارة الزمالك على تلقي تبرعات من الجماهير

 

أمريكا ترصد 3 مليارات دولار لتطوير أدوية مضادة لكورونا

 

الخطيب قعلها من قبل .. تعليق صادم من مدحت شلبي على فتح حساب بنكي للزمالك لتلقي التبرعات

 

خامنئي: الانتخابات يوم الشعب الإيراني

 

محافظة القاهرة مصر للطيران فيروس كورونا وزير السياحة والاثار مجلس إدارة الزمالك الشعب الإيراني إصابة جديدة بفيروس كورونا

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