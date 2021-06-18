أمريكا ترصد 3 مليارات دولار لتطوير أدوية مضادة لكورونا

صرح مسؤول أمريكي بأن الولايات المتحدة خصصت أكثر من 3 مليارات دولار لتطوير العقاقير المضادة لفيروس كورونا.

والأدوية المنشودة ستستخدم لتقليل الأعراض بعد الإصابة بالفيروس، وهي قيد التطوير ويمكن أن تبدأ في الوصول بحلول نهاية العام الجاري في انتظار الانتهاء من التجارب السريرية، وفقًا لوكالة "أسوشيتد برس".

ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" أمس الخميس، لأول مرة أنباء عن خطط الإدارة الأمريكية تجاه هذه العقاقير.

وفي وقت سابق، قالت شركة الأدوية الأمريكية إن الحكومة الأمريكية اشترت 200 مليون جرعة إضافية من لقاح "موديرنا" المضاد لفيروس كورونا، وتبحث شراء جرعات تجريبية قد تكون قيد التطوير.

وقالت الشركة إن جرعات "موديرنا" الإضافية، التي بها يصل إجمالي الطلبات الأمريكية من اللقاح إلى 500 مليون، يمكن استخدامها في عملية التطعيم الأساسية، وللأطفال، أو كجرعة معززة.

يذكر أن شركة "موديرنا" تجري حاليا تجارب إكلينيكية لاختبار جرعة معززة ثالثة من لقاحها المعتمد بالإضافة إلى لقاح تجريبي للحماية من متغيرات فيروس كورونا.