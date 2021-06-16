سنوات العمر المفقودة .. إحصاء مرعب لوفيات كورونا في أمريكا

قال مركز "بي إي دبليو" الأمريكي للأبحاث في تقرير، اليوم الأربعاء، إن عدد سنوات العمر المفقودة بسبب جائحة فيروس كورونا يتجاوز الخسائر الناجمة عن جميع الحوادث والعديد من الأمراض الأكثر شيوعًا في الولايات المتحدة.

فحص التقرير عام 2020، العام الذي قتل فيه فيروس كورونا حوالي 380 ألف أمريكي، مما أسفر عن خسارة ما يقرب من 5.5 مليون سنة من الأرواح - وهي إحصائية توفر رؤية أكثر دقة للخسائر البشرية للوباء.

وأوضح التقرير أن هذا العدد من سنوات العمر المفقودة هو أكثر من العدد المفقود في سنة تقويمية نموذجية لجميع الحوادث مجتمعة - بما في ذلك الوفيات الناجمة عن حوادث المرور والغرق وحوادث الأسلحة النارية والجرعات الزائدة من المخدرات وحالات التسمم الأخرى - وأكثر من ثلاثة أضعاف عدد سنوات العمر المفقودة في السنة التقويمية العادية بسبب أمراض الكبد أو مرض السكري.

على سبيل المثال، قد لا يتم تقدير متوسط ​​عدد سنوات العمر المفقودة لشخص يموت بسبب كورونا في عام 2020 (14 عامًا) على نطاق واسع، لأن الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكبر يمثلون الغالبية العظمى (حوالي 80٪) من وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وعلى عكس الافتراض الرافض بأن هؤلاء الأمريكيين الأكبر سنًا كانوا يقتربون من نهاية حياتهم على أي حال، فإن إحصائيات العمر المتوقع تروي قصة مختلفة، حيث يزداد متوسط ​​العمر المتوقع مع تقدم العمر. من المتوقع أن يعيش الفرد الذي يبلغ 65 عامًا 20 عامًا أخرى، والفرق بين عقدين هو ربع متوسط ​​العمر الأمريكي عند الولادة.