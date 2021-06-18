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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

خلي بالك.. علامة جديدة تصبح أولى أعراض فيروس كورونا

صدى البلد

طالب الأطباء والعلماء مؤخرًا بـ تحديث قائمة أعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك لأن العطس أصبح الآن من بين الأعراض الأكثر شيوعًا للإصابة بـ فيروس كورونا.

قال البروفيسور "تيم سبيكتور" المؤسس المشارك لدراسة أعراض فيروس كورونا المستجد، إن البيانات الحديثة أظهرت أن العلامات "الكلاسيكية" للإصابة بالفيروس قد تغيرت الآن مع زيادة الصداع وسيلان الأنف والتهاب الحلق.

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الدراسة هي أكبر دراسة جارية في العالم للفيروس مع أكثر من أربعة ملايين شخص في جميع أنحاء العالم يسجلون معلومات عن الأعراض والاختبارات واللقاحات، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

أكدت شبكة سكاي نيوز أن جميع المشاركين أثبتت إصابتهم بالفيروس، وقال البروفيسور سبيكتور إن الصداع أصبح أيضًا الآن على رأس قائمة الأعراض الأكثر شيوعًا ، مع 60 ٪ من الأشخاص الذين اختبروا إصابة واحدة بالفيروس.

كان سيلان الأنف والتهاب الحلق أيضًا في المراكز الثلاثة الأولى والعطس مدرج في المرتبة الرابعة ، على الرغم من أنه يمكن الخلط بينه وبين الحمى.

كان السعال المستمر هو العَرَض الكلاسيكي الوحيد الأصلي الذي وصل إلى المراكز الخمسة الأولى، أما العلامتان التقليديتان الأخريان للحمى وفقدان حاسة الشم والذوق، تأتيان في المرتبة السابعة والتاسعة على التوالي.

قال البروفيسور سبيكتور: "لقد حان الوقت بعد عام ونصف ، لتغيير قائمة الأعراض الكلاسيكية لـ فيروس كورونا".

فيما تظهر البيانات الجديدة أن القائمة الكلاسيكية الحالية قد تعني أن الأشخاص غير المشخصين قد ينشرون الفيروس دون علمهم.

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قال البروفيسور سبيكتور:"فيروس كورونا تتصرف بشكل مختلف الآن ، إنها أشبه بالزكام لدى الشباب ولا يدرك الناس ذلك ، وقد يعتقد الناس أنهم أصيبوا بنوع من البرد الموسمي وما زالوا يذهبون إلى الحفلات وقد يفعلون ذلك".
 

كورونا فيروس كوفيد-19 العطس الأعراض

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