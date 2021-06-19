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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان أبيض.. إطلالة ملفتة لـ سينتيا خليفة عبر انستجرام

سينتيا خليفة
سينتيا خليفة

نشرت الفنانة اللبنانية سينتيا  خليفة صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وظهرت سينتيا خليفة بإطلالة جريئة مرتدية فستان قصير باللون الابيض   ، مما حازت الصورة علي اعجاب متابعيها .

 

وكانت الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة قد أعلنت عن عودتها إلى لبنان لتصوير عمل جديد يحمل اسم “8Days” وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات ”إنستجرام”.

 

ونشرت سينتيا خليفة صورة لها وعلقت قائلة:”مرحبا من بيروت.. سعيدة جدا في بلدي وأحضان عائلتي بعد النجاح والحب والسعادة الكبيرة اللي دخلتهم مصر وأبنائها على حياتي”.

 

وحلت النجمة  سينتيا خليفة في ندوة خاصة بموقع “صدى البلد”، للحديث عن أحدث أعمالها فى موسم دراما رمضان 2021.

 

وكشفت خلال الندوة عن كواليس أصعب مشاهدها فى مسلسلى حرب أهلية وضد الكسر.

 

وقالت سينتيا خليفة ان أصعب مشاهدها فى مسلسل “حرب أهلية" هو مشهد إجهاضها وعلمها بوفاة عزيز زوجها.

 

من ناحية أخرى كشفت سينتيا خليفة عن أصعب مشاهدها بمسلسل “ضد الكسر” وهو عندما تركها محمد فراج .

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