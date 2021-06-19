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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

امتنع عن العلاج..وفاة أطول حالة مصابة بـ فيروس كورونا بعد عام و4 أشهر

صدى البلد

منذ عام وعدة أشهر ويقيم أطول حالة مصابة بـ فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" يعاني من أعراض الفيروس ويتلقى العلاج، حتى اتخذ قراره مؤخرًا بالامتناع عن الحصول على الأدوية والعلاج اللازمين لحالته مستسلمًا لـ فيروس كورونا الذي انتصر عليه بالنهاية وتوفي أطول حالة مصابة بـ فيروس كورونا.

توفي أطول حالة إصابة بـ فيروس كورونا في المملكة المتحدة من كوفيد-19، وكان المصاب قد أمضى الأشهر الـ 14 والنصف الماضية في المستشفى، حتى  قرر أنه لا يستطيع "العيش بهذه الطريقة بعد الآن"، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

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دخل المريض الذي يدعى "جايسون كيلك" البالغ من العمر 49 عاما، إلى مستشفى سانت جيمس فى ليدز يوم 31 مارس من العام الماضى وظل هناك حتى يوم الجمعة عندما تم نقله الى العناية المركزة وتوفي في وقت لاحق اليوم محاطا بعائلته .

وقالت زوجته "سو كيلك" المفجوعة إن معركة "جايسون" أصبحت أطول من اللازم وأنه توصل إلى قرار توقف كل علاج يحصل عليه.

وأضافت سو: "كان الأمر سلميا للغاية، كان من المهم بالتأكيد بالنسبة له أن يفعل ذلك بشروطه، فهو كان شجاعا للغاية لاتخاذ هذا القرار".
تم نقل جيسون ، الذي كان يعاني من مرض السكري من النوع الثاني والربو ، إلى المستشفى في 31 مارس وبعد أيام قليلة في 3 أبريل تم نقله إلى العناية المركزة، ظل هناك منذ ذلك الحين ، يقاتل من أجل حياته في مناسبات عديدة بعد أن اجتاح الفيروس رئتيه وكليتيه.

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استمر جيسون في تدهور حيث بدأ يعاني من مشاكل شديدة في المعدة لدرجة أنه كان عليه أن يتغذى عن طريق الوريد.

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