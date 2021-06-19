سلطنة عُمان: منع الحركة وإغلاق الأماكن العامة بسبب كورونا

قررت سلطنة عمان اليوم /السبت/ منع حركة الأفراد والمركبات وإغلاق جميع الأماكن العامة والأنشطة التجارية من الساعة الثامنة مساءً وحتى الرابعة صباحا، وذلك اعتبارا من مساء يوم غد /الأحد/ الموافق 20 يونيو وحتى إشعار آخر.

وأوضحت وكالة الأنباء العمانية أن اللجنة العليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) تابعت تطورات الجائحة وإجراءات الوقاية منها وسبل الحدّ من انتشارها، في ضوء ما تشهده من ارتفاع كبير في أعداد الإصابات والوفيات.

وأكدت اللجنة أن جميع مؤسسات القطاع الصحّي وعلى رأسها وزارة الصحّة، مستمرة في تنفيذ الخطة الوطنيّة للتحصين ضد كورونا حسب المراحل والفئات المستهدفة المحددة، داعية جميع المستهدفين إلى المُبادرة للتحصين لحماية لأنفسهم وأفراد أسرهم مجتمعهم من الإصابة بالفيروس