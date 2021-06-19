من أبرزها عاش يا كابتن.. تعرف على أهم أفلام سينما زاوية هذا الأسبوع

تتخصص سينما زاوية في عرض الأفلام البديلة التي تساهم في نشر الثقافة السينمائية في مصر و واحدة من أهم السينمات الأكثر شعبيةفي القاهرة.





وتعرض أفلام تطرح مواضيع مهمة غير الأفلام التجارية التي تعرض فى السينمات و تعرض زاوية افلام مهمة هذا الاسبوع تعرف عليها:

عاش يا كابتن

يتناول العمل قصة فتاة تُدعى زبيبة، ورحلتها خلال 4 أعوام تسعى خلالهم على تحقيق حلمها بأن تكون بطلة العالم في رياضة رفع الأثقال،فتقرر اللجوء لمدرب شهير في الإسكندرية على أمل تحقيق الحلم.





The man who sold his skin الرجل الذي باع ظهره

يتناول العمل رحلة سام علي، الشاب السوري الذي اضطر للهرب من سوريا إلى لبنان هربًا من الحرب السورية، على أمل الذهاب لباريسلاحقًا للقاء حبيبته والبحث من ملاذ آمن.





Another round جولة اخري





يقرر أربعة أصدقاء يعملون مدرسين في مدارس ثانوية أن يطبقوا نظرية جديدة، حيث يحاول الرباعي تحسين حياتهم من خلال الحفاظ علىنسبة معينة من الكحول في دمائهم.





Nomadland الرحالة

تعيش امرأة في الستينيات من عمرها، بعد أن فقدت كل شيء في فترة الكساد العظيم، حيث تشرع في رحلة عبر الغرب الأمريكي لتعيشمثل الرحالة والمسافرين في العصر الحديث.