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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تحتاج لطبيب.. أثار جانبية لفيروس كورونا على الجهاز الهضمي

فيروس كورونا
فيروس كورونا

تسبب فيروس كورونا في حدوث أثار جانبية ومضاعفات في الجهاز الهضمي، حيث يقوم العديد من مرضى COVID-19، وخاصة أولئك الذين هم في مرحلة التعافي ، بالإبلاغ عن حالات مضاعفات في المعدة.

ووفقا لموقع “timesofindia”، بمجرد دخول فيروس SARs-COV-2 إلى الجسم ، فإنه يدمر جميع الخلايا السليمة، بما في ذلك الخلايا الموجودة في الجهاز الهضمي.

وتشير البيانات إلى أن 53٪ من مرضى كورونا COVID-19 يصابون بأعراض معدية معوية واحدة على الأقل خلال فترة مرضهم، هناك أيضًا أدلة متزايدة تشير إلى أن أعراض الجهاز الهضمي قد تشير إلى احتمالية أعلى للإصابة بـ COVID-19 والمضاعفات ذات الصلة.

بالإضافة إلى ذلك، تنتشر مضاعفات الجهاز الهضمي في المرضى الذين تعافوا أو يتعافون من المرض.
في حين أن التعب وفقدان حاسة الشم والتذوق والسعال تظل بعض الأعراض المزمنة لـ  كورونا ، إذا كنت تعاني من هذه المشكلات الهضمية بعد العدوى ، فاطلب مساعدة طبيبك في علاجها.

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- الغثيان والاسهال.

- فقدان الشهية.

- المغص.

- حمض ارتجاع.

- التهاب ونزيف الجهاز الهضمي.

في حين أن مشاكل الجهاز الهضمي قد تنتقل من مضاعفات خفيفة إلى شديدة ، فمن المهم اتباع نظام غذائي سليم والامتناع عن أي شيء من شأنه أن يضيف إلى ويلاتك.

لذلك، إليك بعض النصائح لتخفيف مشاكل الجهاز الهضمي أثناء التعافي بعد فيروس كورونا COVID.

1- تناول نظامًا غذائيًا جيد الطهي ومتوازن، بما في ذلك الأطعمة التي تساعد جسمك على الشفاء والتعافي وبناء القدرة على التحمل. 

2- أضف البريبايوتكس والبروبيوتيك إلى نظامك الغذائي، البروبيوتيك هي بكتيريا جيدة تعمل على تحسين صحة الأمعاء.

3- يمكن للأشخاص أيضًا اللجوء إلى المكملات وأملاح أملاح الإمهاء الفموية والتي تساعد على إعادة التوازن في الجهاز الهضمي والحفاظ على الوظائف.

4- الامتناع عن تناول الأطعمة المصنعة والدهنية، بدلاً من ذلك ركز على تناول وجبات في الوقت المناسب تتكون من بعض أشكال الكربوهيدرات والبروتينات والألياف والمعادن الحيوية الأخرى.

كورونا فيروس كورونا الجهاز الهضمي مرضى COVID-19 المعدة

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