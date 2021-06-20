ودوني في سكة تانية .. هاني شاكر يكشف كواليس لوك البايب والبورنيطة

علق الفنان هاني شاكر على "اللوك" الذي ظهر به في أغنيته الجديدة ، وأثار جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي ، قائلاً : "فريق العمل كان له فكر مختلفاً عند التفكير في "بوسترات وصور" الأغنية الجديدة.

وأضاف هاني شاكر في مداخلة هاتفية عبر تطبيق" زووم " مع برنامج " كلمة أخيرة " المُذاع على فضائية "أون"، قائلاً : لما تكلمنا في الفكرة مع كل أعضاء فريق العمل، بالإضافة لشريف ابني في إخراج شكل الصور " الفوتوسيشن " ، خرجت بملامحي الكلاسيكية الأوروبية القديمة ذو الطابع الإيطالي".

وتابع الفنان هاني شاكر: "ظهرت من غير" البورنيطة والبايب" عشان تعرفوني، مقدماً الشكر لفريق العمل بسبب إخراج هذه الأغنية ، خاصة " هيثم شاكر " ، مدير الشركة المنتجة للاغنية وشركة الاتصالات".

وأكد هاني شاكر، أن هذا الجدل الذي أحدثته صور الأغنية قبل خروجها للنور ، أسعده كثيراً، موجهاً رسالة للجمهور قائلاً : " إن شاء الله لما تخرج الأغنية هتنبسطوا أكتر".

وأوضح هاني شاكر أنه لم يخف من الخطوة وخروجه بهذا "اللوك" ، قائلاً : " أنتابتني حالة من الجرأة ، لاني حسيت أن الاغنية لازم تتقدم بشكل مختلف والتجديد مختلف ، والاستايل ده جديد عليا ، ومبسوط من حالة الجدل اللي حصلت ، ولو كنت عملت صورة طبيعية زي اللي عملتهم قبل كده ، بشكل تقليدي ، مكنش حصل الجدل ده " .

ونوه أمير الغناء العربي أن نهلة زوجته ، ونجله شريف، كانا معه في " سيشن التصوير " ، قائلاً : كنا عيلة واحدة كفريق عمل في التصوير، وتناقشنا جميعاً بجدل جميل عشان نخرج بشكل جميل".

وأشار هاني شاكر إلى تعاونه الثاني مع تامر حسين ، قائلاً : " إشتغلت معاهم ثاني ، لاني بحبهم أوي ، هو وتامر عزيز " ، مضيفاً : " هما دويتو جميل ، وحسيت أني لازم أعمل معاهم حاجة مختلفة ، وحسيت أنهم ممكن يدوني حاجة جديدة " .

أغنية هاني شاكر الجديدة بعنوان لو سمحتوا ، وهي من كلمات " تامر حسين " ،وألحان "عزيز الشافعي " ، والموزع " جلال حمداوي " ، مضيفاً : " جميعهم جُمال وخلوها أغنية جديدة عليا خالص ، وودوني في سكة جديدة عليا جداً " .