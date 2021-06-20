عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ودوني في سكة تانية .. هاني شاكر يكشف كواليس لوك البايب والبورنيطة

هاني شاكر في لوك
هاني شاكر في لوك جديد

علق   الفنان  هاني شاكر على "اللوك" الذي ظهر به في أغنيته  الجديدة ، وأثار جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي ، قائلاً : "فريق العمل كان له فكر مختلفاً عند التفكير في "بوسترات وصور" الأغنية الجديدة. 

وأضاف هاني شاكر  في مداخلة هاتفية عبر تطبيق" زووم " مع برنامج " كلمة أخيرة " المُذاع على فضائية "أون"، قائلاً : لما تكلمنا في الفكرة مع كل أعضاء فريق العمل،  بالإضافة لشريف ابني في إخراج شكل الصور " الفوتوسيشن  " ، خرجت بملامحي الكلاسيكية  الأوروبية القديمة ذو الطابع الإيطالي".

وتابع الفنان هاني شاكر: "ظهرت  من غير" البورنيطة والبايب" عشان تعرفوني، مقدماً الشكر لفريق العمل بسبب إخراج  هذه الأغنية ، خاصة " هيثم شاكر " ، مدير الشركة المنتجة للاغنية وشركة الاتصالات".

وأكد هاني شاكر، أن هذا الجدل الذي أحدثته صور الأغنية  قبل خروجها للنور ، أسعده كثيراً، موجهاً رسالة للجمهور قائلاً : " إن شاء الله لما تخرج الأغنية هتنبسطوا أكتر".

وأوضح  هاني شاكر أنه لم يخف من الخطوة وخروجه بهذا "اللوك" ،  قائلاً : "  أنتابتني حالة من الجرأة ، لاني حسيت أن الاغنية لازم تتقدم بشكل مختلف والتجديد مختلف ، والاستايل ده جديد عليا ، ومبسوط من حالة الجدل اللي حصلت ، ولو كنت عملت صورة طبيعية زي اللي عملتهم قبل كده ، بشكل تقليدي ، مكنش حصل الجدل ده " .

ونوه أمير الغناء العربي أن نهلة زوجته ، ونجله شريف، كانا  معه في " سيشن التصوير " ، قائلاً : كنا عيلة واحدة كفريق عمل في التصوير، وتناقشنا جميعاً بجدل جميل عشان نخرج  بشكل جميل".

 وأشار هاني شاكر إلى تعاونه الثاني مع تامر حسين ، قائلاً : "  إشتغلت معاهم ثاني ، لاني بحبهم أوي ، هو وتامر عزيز " ، مضيفاً : " هما دويتو جميل ، وحسيت أني لازم أعمل معاهم حاجة مختلفة ، وحسيت أنهم ممكن يدوني حاجة جديدة " .

أغنية هاني شاكر الجديدة بعنوان لو سمحتوا ، وهي  من كلمات  " تامر حسين " ،وألحان "عزيز الشافعي " ، والموزع  " جلال حمداوي  " ، مضيفاً : " جميعهم  جُمال وخلوها أغنية جديدة عليا خالص ، وودوني في سكة جديدة عليا جداً " .

 

هاني شاكر الفنان هاني شاكر البورنيطة والبايب لو سمحتوا أغنية هاني شاكر الجديدة

موضوعات متعلقة

معنى الدعاء بظهر الغيب وكيفيته وفضله

أفضل أدعية قرآنية مستجابة .. رددها لانشراح الصدور وفك الكروب

دعاء أول جمعة في رمضان 2021 .. أدعية مستجابة رددها الآن

عضو لجنة الزراعة في حواره لـ"صدى البلد": 80% إعفاءات من رسوم تراخيص آلة الرى..ومشروع قانون جديد يضمن إنشاء نقابة للمزارعين الفترة المقبلة..والمبادرات الرئاسية عالجت عوار تنفيذ قانون هيئة تنمية الصعيد

فضل قراءة القرآن في رمضان .. 14 مكافأة لمن يتلوه

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان ودعاء الرسول عند الإفطار

دعاء استقبال شهر رمضان .. ردد هذه الأدعية المستجابة

دعاء رؤية هلال رمضان .. 17 كلمة حث عليها النبي الكريم

ترشيحاتنا

بعد اتاحته.. كيفية تشغيل تطبيق الفيديو FaceTime لهواتف أندرويد

شاهد .. أول تعليق لـ محمد شريف بعد الفوز على الترجي

انشر واقرأ المعوذتين .. نصيحة علي جمعة لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي

بورشه كايين تستعرض قوتها على حلبة نوربورجرينج الاختبارية .. فيديو

بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد الفوز علي الترجي في دوري أبطال أفريقيا

ودوني في سكة تانية .. هاني شاكر يكشف كواليس لوك البايب والبورنيطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد.. رد فعل غريب من الشناوي في غرفة ملابس الأهلي بعد مواجهة الترجي

الحب مش مضمون.. رامي وحيد: عبلة كامل كلمتني عن الزواج أكثر من أمي..وتركة أبويا الفنية ثقيلة جدا

حارقلك دمك.. ياسمين عبد العزيز تقصف جبهة ريهام حجاج

معمر مجاور للمسجد النبوي.. وفاة محيي الدين حفيظ عن 107 أعوام.. صور

وزير الرياضة يكشف مصير حضور الجماهير مباراة الأهلي والترجي بالقاهرة

ما حكم زواج الرجل من مطلقة أخيه؟.. دار الإفتاء تجيب

فرج عامر يوجه طلبا غريبا لاتحاد كرة القدم

أول رد من محمد رمضان على اتهامه بـ سب سميرة عبد العزيز|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمره 26 مليون سنة .. شاهد أضخم مخلوق بالتاريخ في الصين|صور

عمرها 110 ملايين سنة.. اكتشاف آثار أقدام آخر ديناصور في بريطانيا|صور

كلب آلي.. الشرطة الأمريكية تهدر نفقات علاج مصابي كورونا من أجل روبوت

زيارة وفد من أعضاء مجلس النواب لشركة النصر للكيماويات الوسيطة 

فيديو

فيديوجراف.. نهاية مأساوية لـ مسجل خطر أعلن بيع المخدرات أونلاين لعلاج كورونا

فيديوجراف| حان الوقت.. ريهام سعيد تعلن إصابتها بـ مرض جديد

فيديوجراف.. ياسمين عبد العزيز تعلن الحرب على ريهام حجاج وشقيقة طليقها تتدخل

فيديوجراف.. البرلمان يتدخل لمعاقبة محمد رمضان في أزمة سميرة عبد العزيز

المزيد

ساحة رأي

د. سلامة عمر يكتب: الأمانة العلمية فضيلة إنسانية لحفظ حقوق الباحثين

محمد أبوزيد محمد يكتب: محمد حسين يعقوب: الشاهد أم الجاني ؟ 

د. أحمد شندي يكتب: الرئيس السيسي ومصر الحديثة

أحمد سلام يكتب: كان لابد إيداعه في القفص

د. محمد عونى يكتب: الزمالك يستعين بجمهوره لتصحيح المسار

سعاد ياي تكتب: رحلاتُ الصين إلى الفضاء تخدم البشرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

أحمد فرغلى رضوان

عاش يا كابتن.. ما هذا الجمال

إسلام كمال

لا تنسوا جرائم الإستبن!

محمد خالد أبو النور - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

«التنسيقية».. ثلاثة أعوام من الإنجازات

طه أحمد طه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تجربة التوافق

محمد صلاح الساحه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

#جيل جديد_بإرادة من حديد

إبراهيم شعبان

«واشنطن بكين بوتين».. الطريق إلى حرب باردة جديدة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ