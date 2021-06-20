أعراض الفطر الأخضر على مرضى كورونا ومدى خطورته

بعد حالات الإصابة بالفطر الأسود والأبيض والأصفر، سجلت الهند أول حالة إصابة بعدوى "الفطر الأخضر" لشخص تعافى من إصابته بفيروس كورونا المستجد، في ولاية ماديا براديش، والفطر الأخضر هو أحدث عدوى لداء الرشاشيات تحدث نتيجة نوع من العفن يصيب الجهاز التنفسي، أثر على رئتي المصاب وكذلك الجيوب الأنفية التي أصيبت بالنزيف.

وقال صحيفة "تايمز أوف إنديا"، إن أحد الناجين من فيروس كورونا، يبلغ من العمر 34 عامًا، تم تشخيص إصابته بعدوى الفطريات الخضراء في إندور بولاية ماديا براديش، وتم نقله إلى مومباي عن طريق الإسعاف الجوي لتلقي العلاج.

تم العثور على المريض مصابًا بعدوى الفطر الأخضر (داء الرشاشيات) في الجيوب الأنفية والرئتين والدم، وهي أول حالة تم الإبلاغ عنها في الهند.

إلى جانب الإصابة بالفطر الأخضر والأسود والأبيض والأصفر، تم الإبلاغ أيضًا عن إصابات بالفطريات من أجزاء مختلفة من البلاد مؤخرًا.

ماهو الفطر الأخضر؟

الفطر الأخضر هو داء الرشاشيات، وهو عفن شائع (نوع من الفطريات) يعيش في الداخل والخارج، يتنفس معظم الناس أبواغ الرشاشيات كل يوم دون أن يمرضوا.

ومع ذلك، قال مدير معهد الهند للعلوم الطبية أيضاً إنه من الأفضل التعرف على داء الغشاء المخاي بالاسم بدلا من اللون.

وأضاف: "يمكن أن يؤدي تسمية نفس الفطر بأسماء مختلفة الألوان إلى حدوث ارتباك. داء الغشاء المخاطي ليس مرضًا معديًا، على عكس فيروس كورونا. تم العثور على حوالي 90-95 في المائة من المرضى الذين أصيبوا بالتهاب الغشاء المخاطي إما مصابين بمرض السكري و/ أو يتناولون المنشطات. نادرا ما تظهر هذه العدوى في أولئك الذين لا يعانون من مرض السكري ولا يتعاطون المنشطات".

ووفقًا للأطباء، فإنه هناك حاجة إلى مزيد من البحث حول ما إذا كانت طبيعة عدوى الفطر الأخضر لدى الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا تختلف عن المرضى الآخرين.

ومع ذلك، يختلف الخبراء في الترميز اللوني لفطر الرشاشيات. قال الدكتور فيبي باندي إنه "لا يوجد ترميز لوني للعدوى الفطرية. الشيء الوحيد هو أنه فطر الرشاشيات وداء الغشاء المخاطي".

الأعراض وخطورة الإصابة

وسط تزايد حالات الإصابة بالفطريات المخاطية بين مرضى كورونا ومن تعافوا منه، نصح علماء الأوبئة الناس بعدم الذعر من لون الفطر المسبب له، وأكدوا أهمية تحليل نوع العدوى وأسبابها وعوامل الخطر المرتبطة بها.

هناك أنواع مختلفة من الالتهابات الفطرية مثل المبيضات وداء الرشاشيات والمكورات الخفية وداء النوسجات وداء الكروانيديا.

يُلاحظ داء الفطريات المخاطية والمبيضات وداء الرشاشيات أكثر في الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة.

يمكن أن يسبب عدوى داء الرشاشيات (حمة، ألم صدر، سعال، سعال مصحوب بدم، ضيق في التنفس).

وتنصح المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها المرضى الذين عانوا مؤخرًا من أمراض الرئة، مثل كورونا، أو الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة حاليًا، بحماية أنفسهم من خلال تجنب الغبار والأتربة والجسيمات الصغيرة الأخرى من دخول رئتيهم واستخدام أقنعة من نوع "إن 95".

ولا يمكن الوقاية من الالتهابات الفطرية إلا من خلال الحفاظ على النظافة الجسدية. وتجنب المناطق التي يوجد بها الكثير من الغبار والمياه الملوثة المخزنة.