عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أعراض الفطر الأخضر على مرضى كورونا ومدى خطورته

صدى البلد

بعد حالات الإصابة بالفطر الأسود والأبيض والأصفر، سجلت الهند أول حالة إصابة بعدوى "الفطر الأخضر" لشخص تعافى من إصابته بفيروس كورونا المستجد، في ولاية ماديا براديش، والفطر الأخضر هو أحدث عدوى لداء الرشاشيات تحدث نتيجة نوع من العفن يصيب الجهاز التنفسي، أثر على رئتي المصاب وكذلك الجيوب الأنفية التي أصيبت بالنزيف.

وقال صحيفة "تايمز أوف إنديا"، إن أحد الناجين من فيروس كورونا، يبلغ من العمر 34 عامًا، تم تشخيص إصابته بعدوى الفطريات الخضراء في إندور بولاية ماديا براديش، وتم نقله إلى مومباي عن طريق الإسعاف الجوي لتلقي العلاج.

مخاوف من تكرار سيناريو الهند .. طبيب يحذر من مخاطر انتشار سلالة دلتا

تطور خطير.. اقتلاع أعين الأطفال لمحاربة الفطر الأسود في الهند

تم العثور على المريض مصابًا بعدوى الفطر الأخضر (داء الرشاشيات) في الجيوب الأنفية والرئتين والدم، وهي أول حالة تم الإبلاغ عنها في الهند.

إلى جانب الإصابة بالفطر الأخضر والأسود والأبيض والأصفر، تم الإبلاغ أيضًا عن إصابات بالفطريات من أجزاء مختلفة من البلاد مؤخرًا.

ماهو الفطر الأخضر؟

الفطر الأخضر هو داء الرشاشيات، وهو عفن شائع (نوع من الفطريات) يعيش في الداخل والخارج، يتنفس معظم الناس أبواغ الرشاشيات كل يوم دون أن يمرضوا.

ومع ذلك، قال مدير معهد الهند للعلوم الطبية أيضاً إنه من الأفضل التعرف على داء الغشاء المخاي بالاسم بدلا من اللون.

وأضاف: "يمكن أن يؤدي تسمية نفس الفطر بأسماء مختلفة الألوان إلى حدوث ارتباك. داء الغشاء المخاطي ليس مرضًا معديًا، على عكس فيروس كورونا. تم العثور على حوالي 90-95 في المائة من المرضى الذين أصيبوا بالتهاب الغشاء المخاطي إما مصابين بمرض السكري و/ أو يتناولون المنشطات. نادرا ما تظهر هذه العدوى في أولئك الذين لا يعانون من مرض السكري ولا يتعاطون المنشطات".

ووفقًا للأطباء، فإنه هناك حاجة إلى مزيد من البحث حول ما إذا كانت طبيعة عدوى الفطر الأخضر لدى الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا تختلف عن المرضى الآخرين.

ومع ذلك، يختلف الخبراء في الترميز اللوني لفطر الرشاشيات. قال الدكتور فيبي باندي إنه "لا يوجد ترميز لوني للعدوى الفطرية. الشيء الوحيد هو أنه فطر الرشاشيات وداء الغشاء المخاطي".

الأعراض وخطورة الإصابة

وسط تزايد حالات الإصابة بالفطريات المخاطية بين مرضى كورونا ومن تعافوا منه، نصح علماء الأوبئة الناس بعدم الذعر من لون الفطر المسبب له، وأكدوا أهمية تحليل نوع العدوى وأسبابها وعوامل الخطر المرتبطة بها.

هناك أنواع مختلفة من الالتهابات الفطرية مثل المبيضات وداء الرشاشيات والمكورات الخفية وداء النوسجات وداء الكروانيديا.

يُلاحظ داء الفطريات المخاطية والمبيضات وداء الرشاشيات أكثر في الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة.

يمكن أن يسبب عدوى داء الرشاشيات (حمة، ألم صدر، سعال، سعال مصحوب بدم، ضيق في التنفس).

وتنصح المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها المرضى الذين عانوا مؤخرًا من أمراض الرئة، مثل كورونا، أو الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة حاليًا، بحماية أنفسهم من خلال تجنب الغبار والأتربة والجسيمات الصغيرة الأخرى من دخول رئتيهم واستخدام أقنعة من نوع "إن 95".

ولا يمكن الوقاية من الالتهابات الفطرية إلا من خلال الحفاظ على النظافة الجسدية. وتجنب المناطق التي يوجد بها الكثير من الغبار والمياه الملوثة المخزنة.

الفطر الأخضر كورونا الهند فيروس كورونا داء الرشاشيات

ترشيحاتنا

بعد فوز رئيسي.. موقف أمريكا يتغير من الاتفاق النووي وإسرائيل تخطط لضرب إيران

أعراض الفطر الأخضر على مرضى كورونا ومدى خطورته

دعاء الامتحان.. يساعدك على التركيز وتجنب النسيان

سعر الذهب اليوم الأحد 20-6-2021

شروط ندب الموظفين للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى

سعر الدولار في البنوك اليوم 20-6-2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحب مش مضمون.. رامي وحيد: عبلة كامل كلمتني عن الزواج أكثر من أمي..وتركة أبويا الفنية ثقيلة جدا

شاهد.. رد فعل غريب من الشناوي في غرفة ملابس الأهلي بعد مواجهة الترجي

حارقلك دمك.. ياسمين عبد العزيز تقصف جبهة ريهام حجاج

تلك هي المصيبة.. فجر السعيد توجه رسالة نارية لـ ريهام حجاج

سعر الذهب اليوم الأحد 20-6-2021

معمر مجاور للمسجد النبوي.. وفاة محيي الدين حفيظ عن 107 أعوام.. صور

فرج عامر يوجه طلبا غريبا لاتحاد كرة القدم

وزير الرياضة يكشف مصير حضور الجماهير مباراة الأهلي والترجي بالقاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

9 أشهر.. عروس تصمم فستان زفافها داخل مترو الأنفاق

عمره 26 مليون سنة .. شاهد أضخم مخلوق بالتاريخ في الصين|صور

عمرها 110 ملايين سنة.. اكتشاف آثار أقدام آخر ديناصور في بريطانيا|صور

كلب آلي.. الشرطة الأمريكية تهدر نفقات علاج مصابي كورونا من أجل روبوت

فيديو

فيديوجراف.. نهاية مأساوية لـ مسجل خطر أعلن بيع المخدرات أونلاين لعلاج كورونا

فيديوجراف| حان الوقت.. ريهام سعيد تعلن إصابتها بـ مرض جديد

فيديوجراف.. ياسمين عبد العزيز تعلن الحرب على ريهام حجاج وشقيقة طليقها تتدخل

فيديوجراف.. البرلمان يتدخل لمعاقبة محمد رمضان في أزمة سميرة عبد العزيز

المزيد

ساحة رأي

د. سلامة عمر يكتب: الأمانة العلمية فضيلة إنسانية لحفظ حقوق الباحثين

محمد أبوزيد محمد يكتب: محمد حسين يعقوب: الشاهد أم الجاني ؟ 

د. أحمد شندي يكتب: الرئيس السيسي ومصر الحديثة

أحمد سلام يكتب: كان لابد إيداعه في القفص

د. محمد عونى يكتب: الزمالك يستعين بجمهوره لتصحيح المسار

سعاد ياي تكتب: رحلاتُ الصين إلى الفضاء تخدم البشرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

أحمد فرغلى رضوان

عاش يا كابتن.. ما هذا الجمال

إسلام كمال

لا تنسوا جرائم الإستبن!

محمد خالد أبو النور - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

«التنسيقية».. ثلاثة أعوام من الإنجازات

طه أحمد طه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تجربة التوافق

محمد صلاح الساحه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

#جيل جديد_بإرادة من حديد

إبراهيم شعبان

«واشنطن بكين بوتين».. الطريق إلى حرب باردة جديدة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ