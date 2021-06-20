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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على أسطول سيارات تويوتا في الإمارات.. يبدأ من 60 ألف درهم| صور

تويوتا كورولا 2021
تويوتا كورولا 2021

تحظى علامة تويوتا اليابانية العريقة بحب واحترام الكثيرين حول العالم، فهي المصنع الأول للسيارات وتمتلك أكبر الحصص السوقية على وجه الأرض، لذلك تسعى العلامة الشهيرة لطرح إصدارات مختلفة لإرضاء عملائها.

 

وتلقى تويوتا اهتماماً واسعاً فى الأسواق العالمية للسيارات، وبشكل خاص فى السوق الإماراتية بسبب تنوع إصداراتها التي تناسب الجميع.

 

1- تويوتا يارس
تستمد سيارة تويوتا يارس موديل 2021 قوتها من محرك سعة 1.5 لتر رباعي الأسطوانات، بقوة 105 حصان ويولد عزم دوران 141 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي CVT بالاضافة الي نظام الدفع الأمامي للعجلات ، مع معدل استهلاك الوقود للسيارة من 20.0 كيلومتر مقابل لتر بنزين واحد فقط.

 

تأتى السيارة بوسادتين هوائيتين بجميع الفئات والفرامل المانعة للانغلاق، علاوة على ذلك نظام التحكم في الانزلاق مع نظام مساعد المكابح BA، ونظام مانع الحركة وتوزيع قوة الفرملة إلكترونيا EBD ، بالإضافة إلى نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات.

 

يبدأ سعر تويوتا يارس موديل 2021 في السوق الإماراتية من 59,900 درهم  إماراتي.

   

2- تويوتا افانزا

تتميز سيارة تويوتا موديل 2021 افانزا بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 101 حصان، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن / متر، مع على ناقل حركة 5 سرعات أوتوماتيك.

 

تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي التى يمكنها التسارع من وضع الثبات حتي 100 كم / ساعة، في غضون 13.5 ثانية، بالاضافة الي تستهلك من الوقود نحو 7.5 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

 

تتوفر السيارة بأحدث وسائل السلامة والـمان، حيث تمتلك وسائد هوائية، مع نظام الفرامل المانعة للانزلاق ABS، بالإضافة إلى برنامج التوازن الإلكتروني ESP.

 

تبدأ أسعار سيارات تويوتا أفانزا في السوق الإماراتية بداية من 63,500 درهم إماراتي.

 

3- تويوتا رش

جاءت سيارة تويوتا راش موديل 2021 من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة 103 حصان، وعزم أقصى للدوران 136 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات أتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ساعة، فى غضون 13 ثانية.


أما من ناحية سعر سيارات تويوتا راش موديل 2021، فهي تبدأ من 68,500 درهم إماراتي.

4- تويوتا كورولا
هي الحصان الرابع و الأكثر شهرة وانتشاراً فى العالم، و تعد سيارة تويوتا الأولى باقتدار، تمتلك تويوتا كورولا 2021 محركاً سعة 1600 سي سي بقوة 120 حصانا، وعزما أقصى للدوران 154 نيوتن/متر.

 

وتعتمد تويوتا كورولا 2021 على منظومة الدفع الأمامي والتي تتسارع من الثبات وحتى 100 كم/الساعة في حوالي 10.8 ثانية، بينما متوسط استهلاك الوقود بلغ حوالي 6.8 لتر، عند قطع مسافة تصل إلى نحو 100 كم.

 

بلغت أسعار تويوتا كورولا في الإمارات لعام 2021 بدءاً من 71,900 درهم إماراتي.  


5- تويوتا هايلكس

وحش الـ بيك آب باقتدار، بفضل محرك سعة 1.8 لتر، وينتج قوة 139 حصانا، مع عزم دوران 4200 نيوتن متر، أضف إلى ذلك ناقل حركة يدويا وأوتوماتيكيا، مع سرعة قصوى 170 كيلو فى الساعة، وخزان وقود سعة 80 لترا.  


    
يبدأ سعر سيارة تويوتا هايلكس موديل 2021 بداية من 79,200 درهم لأول فئة.

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