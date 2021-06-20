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رئيس التحرير
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تعليم

نتيجة الشهادة الإعدادية2021

بالاسم و رقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة

ينشر موقع “صدى البلد” نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة، وذلك بعد أن اعتمدها اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، صباح اليوم، الأحد. 

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واعتمد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، منذ قليل، امتحان شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي "الإعدادية العامة"، للعام الدراسي 2020/2021  بنسبة نجاح ٧٠.٩%، حيث بلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين ١٠٣٨٠٣ طلاب وطالبات.

 

كما اعتمد محافظ البحيرة نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٨٥%، حيث بلغ إجمالى عدد المتقدمين ٧١٨٣ طالبًا وطالبة، وكذا الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح ١٠٠%، والشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٨١%.


وأشار يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم ، ان الطلاب الأوائل على مستوى محافظة البحيرة، هم:

- الطالبة سلمي خميس علي يوسف النافع، من إدارة كوم حمادة مدرسة صلاح سالم الإعدادية بنات، بمجموع ٢٨٠ درجة.

- المركز الثانى الطالب مهند مصطفي محمد الدقاق، من إدارة وادي النطرون مدرسة الشهيد رياض محمد عبد القوي سعد، بمجموع ٢٧٩,٥ درجة.

- المركز الثالث  الطالب مازن السادات حسني سيف اليزل، من إدارة شبراخيت مدرسة شبراخيت الإعدادية بنين، بمجموع ٢٧٩.٥ درجة.

- المركز الرابع الطالب عبد الرحمن وائل محمد علي محمد، من إدارة الرحمانية مدرسة إبراهيم الصيحي الإعدادية، بمجموع ٢٧٩.٥ درجة.

- المركز الخامس الطالبة  أسماء عبد النبي عبد الوكيل جاد الله، من إدارة الدلنجات مدرسة الدلنجات الإعدادية القديمة بنات، بمجموع ٢٧٩.٥ درجة.

- المركز السادس الطالبة بسملة جمال سالم خميس، من إدارة أبو المطامير مدرسة أبو المطامير الإعدادية بنات، بمجموع ٢٧٩.٥ درجة.

- المركز السابع الطالبة إيمان السيد رشاد السيد علي - إدارة مركز دمنهور مدرسة عمر نعيم الإعدادية بنات، بمجموع ٢٧٩.٥ درجة.

- المركز الثامن الطالب عبد الله السيد عبد الله السيد، من إدارة ايتاي البارود مدرسة الشهيد عبد الباعث حامد يعقوب، بمجموع ٢٧٩.٥ درجة.

- المركز التاسع الطالبة نورهان عبد الرحمن حنفيش محمد، من إدارة حوش عيسى مدرسة عمارة الإعدادية المشتركة، بمجموع ٢٧٩.٥ درجة.

- المركز العاشر الطالبة شهد شريف قطب أحمد مصطفى، من إدارة التحرير مدرسة الرواد الإعدادية المشتركة، بمجموع ٢٧٩.٥ درجة.

وقام محافظ البحيرة بالاتصال بالطلاب الأوائل وقدم لهم التهنئة، متمنيا لهم دوام التفوق والنجاح.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم و رقم الجلوس مديرية التربية والتعليم الشهادة الإعدادية2021 محافظة البحيرة

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