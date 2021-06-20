بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بقنا

ينشر "صدى البلد" نتيجة امتحانات الشهادة الاعدادية بمحافظة قنا لـ ٥١١٠٩ طالبة وطالبة بمختلف مراكز المحافظة، حصل منهم ٤٩٩ طالب وطالبة على الدرجة النهائية ٢٨٠ درجة.

واعتمد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 83.57 % وذلك في حضور الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم.



وأوضح محافظ قنا، أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية بلغ هذا العام 51109 طالبًا وطالبة حضر منهم 50028 وحقق النجاح 41809 طالب بنسبة نجاح بلغت 83.57 %.

بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الاعدادية المهنية 2003 طالبًا وطالبة وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 1734 طالب، وعدد من حققوا النجاح 1407 بنسبة نجاح بلغت81.14 %.



وأعرب الداودى، عن بالغ تهانيه للطلاب الناجحين ولأسرهم، متمنياً لهم مزيداً من النجاح والتفوق في مراحلهم التعليمية القادمة.

وقدم محافظ قنا، شكره للقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة مطالبا بتقديم المزيد من الجهد للارتقاء بالعملية التعليمية.