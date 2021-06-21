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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الدخول من بوابة التعقيم.. جامعة القاهرة تصدر تعليمات هامه للطلاب خلال فترة الامتحانات

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أصدرت جامعة القاهرة ، تعليمات هامه لطلاب جميع الفرق واعضاء هيئة التدريس قبل البدء بامتحانات الفصل الدراسى الثانى الفترة المقبله و جاءت  التعليمات كالاتى :

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التعليم العالي توضح تفاصيل بيان الأعلى للجامعات بشأن تنسيق هذا العام

‎١- الدخول الي لجنة الامتحانات بالكمامة ولاتخلع الكمامة تحت اي ظرف من الظروف .

‎٢-الدخول الي المبني من خلال بوابة التعقيم.

‎٣- عدم التجمع مع زملاؤكم والدخول والخروج مباشرة بعد أداء الامتحان وعدم التجمع أمام مبني الامتحانات.

‎٤- لايجوز اصطحاب الموبايل الي داخل لجنة الامتحانات طبقا لتعليمات الجامعة 
‎لايجوز اصطحاب اي داتا علمية من كتب ومذكرات .. الخ.

‎٥- الجلوس في الديسك المخصص لكل طالب وعليه رقمه.

‎٦- التاكد من ان كل طالب سيتسلم ورقتين ورقة ميد تيرم برتقالية اللون عليها ختم مثلث احمر وورقة حمراء اللون لامتحان النهائي عليها ختم بيضاوي ازرق .

‎٧- الإجابة علي الأسئلة في الميد تيرم من 1 الي 5 اختيار من متعدد ثم من 1 الي 5 صح وخطأ .

‎٨- الإجابة علي النهائي من 1 الي 10 إختيار من متعدد ثم من 1 الي 10 صح وخطأ وليس 11و 12 اي عدم اكمال أسئلة السؤال الثاني من كل امتحان علي أسئلة السؤال الاول وانما كل سؤال مستقل .

‎٩- الحضور قبل الموعد المحدد وعمل حساب الطواريء حيث لن يسمح بالدخول بعد بدء الامتحان .

‎١٠- يسمح بالدخول الي الامتحان قبل الامتحان ب 20 دقيقة.

‎١١- يرجي اصطحاب الأقلام الرصاص وادوات الإجابة عن الامتحانات ويسمح باصطحاب المطهرات وأدوات التعقيم الخاصة .

‎١٢- يرجي التأكد من قياس الحراره على مدخل المبني وعدم التكدس اثناء الدخول وترك المسافة الآمنة بين كل طالبين .

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس  جامعة القاهرة، أنه يتابع مع اللجنة العليا للامتحانات سير انتظام امتحانات الفصل الدراسى الثانى في الكليات والتي تجرى بهدوء منذ بدايتها ولم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات نتيجة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الجامعة، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا تتابع سير الامتحانات وتنفيذ القواعد والإجراءات الاحترازية المقررة بشكل يومي من خلال اللجان العليا المشكلة بكل كلية، والتعامل مع أي مشكلة طارئة أثناء الامتحانات واتخاذ القرار المناسب بشأنها، إلى جانب لجان الممتحنين بكل كلية لملائمة الامتحان للمنهج والمعايير الأكاديمية ولمستوى الطلاب.
 
توجيهات جامعة القاهرة
وكان الدكتور محمد  عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قد وجه عمداء الكليات بضرورة الالتزام باتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب لـ امتحانات الفصل الدراسى الثانى، وتوفير كافة الخدمات للطلاب وتوفير قاعات كبيرة تستوعب أعداد الطلاب والتأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية ومراعاة التباعد الاجتماعي والسلامة، وإجراء عمليات التطهير يوميًا في كافة الأماكن التي تجرى بها الامتحانات، وترك مدة كافية بين امتحانات المواد تيسيرًا على الطلاب.
يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020 - 2021 انطلقت بجامعة القاهرة بداية من شهر يونيو الجاري، ويقارب عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها 270 ألف طالب وطالبة. وتجمع الامتحانات بين نظامي الأونلاين والحضور، طبقًا للوائح المعدلة، وتأتي بنظام الأسئلة الموضوعية وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

جامعة القاهرة أعضاء هيئة التدريس الفصل الدراسي الثاني

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