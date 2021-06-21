الكنيست يحقق في جريمة جديدة ضد نتنياهو

كشفت القناة 12 العبرية، اليوم الإثنين، عن قيام مقربون من رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، بتمزيق وثائق من مكتبه قبل ساعات من تركه منصبه.

وذكرت القناة العبرية أن بعض المقربين من نتنياهو مزقوا وثائق من مكتبه قبيل ساعات من تولي نفتالي بنيت رئاسة الوزراء.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يبدأ رئيس البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" وضابطه بالتحقيق في هذه الحادثة.

ومن ناحية أخرى، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أمس الأحد، رسالة تهديد شديدة اللهجة إلى حركة حماس في قطاع غزة، قائلا "صبرنا نفد".

وقال بينيت في أول خطاب له بمناسبة رسمية "في قطاع غزة سيضطرون للتعود على مبادرات عملياتية أخرى.. صبرنا ينفذ" .

وأضاف خلال كلمة بمناسبة الذكرى السنوية لقتلى عملية "الجرف الصامد" أن "أعدائنا يستمرون في إنكار وجودنا كدولة يهودية في إسرائيل.. العنف ليس مصيرا يجب علينا التصالح معه".

وتابع بينيت "يجب على قطاع غزة أن يعتادوا على مفاهيم إسرائيلية أخرى للمبادرة، الهجوم والابتكار.. لا توجد أية نوايا لنا لإلحاق الضرر بمن لم يقم بمحاولة قتلنا ونحن لا نكره المحتجزين رهينة بأيدي عدو قاس وعنيف".

وأكمل حديثه "يجب على أعدائنا أن يتعلموا القواعد: لن نتسامح مع العنف، والمضايقات، صبرنا نفذ.. سكان غلاف غزة ليسوا مواطنين درجة ثانية.. إنهم يستحقون العيش بهدوء وأمن مثل باقي مواطني إسرائيل".

وأشار بينيت إلى مرور 7 سنوات وحركة حماس تحتجز هدار جولدن واورون شاؤول، وهي فترة طويلة أكثر من اللازم، قائلا "سنبذل أقصى جهودنا لإعادتهم".

واندلعت مواجهات عنيفة بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، الشهر الماضي، أطقلت خلالها المقاومة أكثر من 4 آلاف صاروخ على المستوطنات المتاخمة للقطاع وأجزاء من فلسطين المحتلة.