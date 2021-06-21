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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الألغام الأرضية تتسبب في وفاة الأميرة ديانا.. ما القصة؟

صدى البلد

كانت زيارة لمنطقة الألغام واحدة من الأسباب التي عجلت من وفاة الأميرة ديانا بهذه الطريقة المأساوية في باريس، حيث  ادعى أحد مساعديها السابقين أن الخلاف بين حزب المحافظين بشأن حملة الألغام الأرضية التي شنتها الأميرة ديانا دفعها إلى تأخير عودتها إلى المملكة المتحدة قبل وقت قصير من وفاتها في باريس.

وقال سائق ديانا السابق وعاملها "كولين تيبوت" إن الخلاف حول دعوتها لحظر المناجم أقنعها بالبقاء في باريس مع دودي فايد لفترة أطول مما كانت تخطط له، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

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قُتلت الأميرة ديانا هي ودودي مع السائق "هنري بول" في حادث مروع في نفق بالعاصمة الفرنسية في 31 أغسطس 1997.

ويقول السائق "تيبوت" أن الأميرة كانت من المفترض أن تكون في المملكة المتحدة في تلك الليلة وليست في المدينة التي ماتت فيها بشكل مأساوي لولا انتقادات ساسة حزب المحافظين

وفقًا لصحيفة ديلي ميل ، كانت ديانا تتوقع العودة إلى لندن في 28 أغسطس ، لكنها اتخذت قرارًا في اللحظة الأخيرة بتمديد رحلتها بثلاثة أيام أخرى بعد الجدل حول الألغام الأرضية.

وقال تيبوت للصحيفة: 'لم تعد يوم الخميس كما كان مقررًا لأن المحافظين كانوا يحاولون التخلص من الألغام الأرضية"، وأضاف: "تم اتهامها باستخدام الحملة لتعزيز صورتها ، الأمر الذي كان سيئًا وأزعجها، لذلك اتصلت بنا وقالت إنها لا تريد كل المتاعب التي تنتظرها في المملكة المتحدة، ستعود في عطلة نهاية الأسبوع بدلا من ذلك".

كما أشار:"إذا كانت قد عادت يوم الخميس، ربما كنا جميعًا على قيد الحياة اليوم"، فقد أثارت الأميرة جدلاً دوليًا عندما سارت جنبًا إلى جنب مع حقول الألغام في يناير 1997 ، حيث قابلت ضحايا الحرب الأهلية التي استمرت 20 عامًا في أنجولا.

أدت حملة الصليب الأحمر البريطانية في النهاية إلى حظر الأمم المتحدة لاستخدامها بعد أقل من 12 شهرًا ، وبعد وفاة ديانا في حادث سيارة في باريس.

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تم نشر صور الزيارة في جميع أنحاء العالم ، لكنها أحدثت ضجة لأن الأميرة شوهدت تدعم موقف حزب العمال من الحظر العالمي، أرادت حكومة المحافظين في ذلك الوقت انتظار جميع البلدان للإشارة إلى نواياها قبل التوقيع على اتفاق.
 

الألغام الأميرة ديانا باريس المملكة المتحدة حزب المحافظين

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