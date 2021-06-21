المنسق الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط يصل غزة

لبحث الأوضاع المتعلقة بتثبيت وقف إطلاق النار

وصل المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، اليوم الاثنين، إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/ إيرز، لبحث ملف التهدئة مع حماس.

ونقلت شبكة "إرم نيوز" الإخبارية عن مصادر محلية فلسطينية قولها إن وينسلاند، سيلتقي بقيادة حركة حماس، لبحث الأوضاع المتعلقة بتثبيت وقف إطلاق النار، والوضع الإنساني في قطاع غزة.

وتأتي هذه الزيارة، في ظل الحديث المتواصل عن ملف التهدئة، والذي تسعىجهات دولية وأممية لتثبيته في غزة، بعد العملية العسكرية الأخيرة على قطاع غزة الشهر الماضي.

وأمس الأحد، استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري سفن كوبمانس، المُمثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، حيث أكد مواصلة مصر جهودها بهدف تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة من أجل تحقيق الهدوء والاستقرار المرجو بالتوازي مع دعم جهود إعادة الإعمار وتلبية الاحتياجات التنموية للأشقاء بالأراضي الفلسطينية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح شكري أن هناك أهمية لتوافر الإرادة الحقيقية والمُناخ المُلائم لإحياء المسار التفاوضي بشكل عاجل من أجل التوصل لإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية، وبما يُحقق السلام الشامل والعادل في المنطقة، مُعربًا عن التطلع لاستمرار قيام الاتحاد الأوروبي بدوره لتوفير الدعم اللازم للقضية الفلسطينية على كافة الأصعدة.

