في يومه العالمي .. شاهد رسائل المصريين لآبائهم

رسائل المصريين للاباء

يحتفل العالم بعيد الآب ، اليوم 21 يونيو من كل عام ، كتكريم له على شاكلة عيد الآم، حيث يقدم فيه الابناء للأباء الهدايا احتفالا بهم وشكرا وتقديرا على ما قدموه لهم منذ ولادتهم .



ومن هنا رصدت عدسه"صدي البلد" رسائل المصريين لأبائهم في عيدهم كتهنئة وتكريما لهم، من خلال هذا التقرير.

حيث قالت الطفلة "عليا محمود"، إنها تعتبر والدها هو الأب المثالي، داعية له بسعة الرزق والبركة في الصحة.

ولفتت "هبه أشرف" إلي أن والدها لا يحتاج إلي يوم واحد فقط لتكريمه بل له العام كافة، متمنية أن يطل الله عمره الي سنوات عدة.

وأكد السيد "حافظ غالي"، أن وجود يوم عيد يختص بالآب يعتبر من أفضل التكريمات التي يقدمها العالم لهم، لافتا إلي أن أولاده دائما ما يحتفلون بيه ويكرمونه.

وأكدت "نهي فريد" علي حبها لوالدها الشديد ، مؤكدة علي أن والدها ممتنا لذلك اليوم.

واختتم الشاب ، أن ذلك اليوم آثار فرحته، وذلك لأنه عريس جديد ويحلم بتكريم ابنه له.

وتحتفل البلدان العربية اليوم 21 يونيو بيوم الأب العالمي، وبهذه المناسبة دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر #يوم الأب العالمي.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عددا كبيرا من مستخدمي السوشيال ميديا ، وجاءت التعليقات كالتالي:

‏طاب عُمري فيك ياسيد الرجال

‏وطبت أنتَ لي عُمرًا.

‏⁧‫#يوم الاب العالمي‬⁩

الجنة يالله لـ أبي الذي ترك الحياة وأماتنا شوقاً له اللهم اجعل الجنة داره و مستقره.

‏ ⁧‫#يوم الاب العالمي‬⁩



مُمتنة جداً لأنني ابنتك .

⁧‫#يوم الاب العالمي‬⁩

اللهم ارحم ميتاً مازال في قلبي حياً ⁧‫#يوم الاب العالمي‬⁩



‏الأيام اللي تمر بدون أب ايام قاسيه جداً ايام موجعه ايام حزينه ومؤلمه.⁧‫#يوم الاب العالمي