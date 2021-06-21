عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رسائل المصريين للاباء

في يومه العالمي .. شاهد رسائل المصريين لآبائهم

صدى البلد

يحتفل العالم بعيد الآب ، اليوم 21 يونيو من كل عام ، كتكريم له على شاكلة عيد الآم، حيث يقدم فيه الابناء للأباء الهدايا احتفالا بهم وشكرا وتقديرا على ما قدموه لهم منذ ولادتهم .


ومن هنا رصدت عدسه"صدي البلد" رسائل المصريين لأبائهم في عيدهم كتهنئة وتكريما لهم، من خلال هذا التقرير.

 

حيث قالت الطفلة "عليا محمود"، إنها تعتبر والدها هو الأب المثالي، داعية له بسعة الرزق والبركة في الصحة.

 

ولفتت "هبه أشرف" إلي أن والدها لا يحتاج إلي يوم واحد فقط لتكريمه بل له العام كافة، متمنية أن يطل الله عمره الي سنوات عدة.

 

وأكد السيد "حافظ غالي"، أن وجود يوم عيد يختص بالآب يعتبر من أفضل التكريمات التي يقدمها العالم لهم، لافتا إلي أن أولاده دائما ما يحتفلون بيه ويكرمونه.

 

وأكدت "نهي فريد" علي حبها لوالدها الشديد ، مؤكدة علي أن والدها ممتنا لذلك اليوم.

 

واختتم الشاب ، أن ذلك اليوم آثار فرحته، وذلك لأنه عريس جديد ويحلم بتكريم ابنه له.

 

وتحتفل البلدان العربية اليوم 21 يونيو بيوم الأب العالمي، وبهذه المناسبة دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر #يوم الأب العالمي.

 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عددا كبيرا من مستخدمي السوشيال ميديا ، وجاءت التعليقات كالتالي:

 

‏طاب عُمري فيك ياسيد الرجال
‏وطبت أنتَ لي عُمرًا.
‏⁧‫#يوم الاب العالمي‬⁩

الجنة يالله لـ أبي الذي ترك الحياة وأماتنا شوقاً له اللهم اجعل الجنة داره و مستقره.
‏ ⁧‫#يوم الاب العالمي‬⁩


مُمتنة جداً لأنني ابنتك .  

   ⁧‫#يوم الاب العالمي‬⁩
اللهم ارحم ميتاً مازال في قلبي حياً ⁧‫#يوم الاب العالمي‬⁩


‏الأيام اللي تمر بدون أب ايام قاسيه جداً ايام موجعه ايام حزينه ومؤلمه.⁧‫#يوم الاب العالمي

 

 

 

 

عيد الأب اليوم العالمي للأب 2021 المصريين الآباء رسائل المصريين للاباء

ترشيحاتنا

حكم هجر الأب الذي يسحر أبناءه ويستعمل الدجل عليهم؟ الإفتاء ترد

من خلال 22 بنكا.. موعد إطلاق مبادرة التمويل العقاري الخاصة بـ الإسكان الإجتماعي

جانتس: السلطة الفلسطينية هي عنصر اعتدال وما حدث بغزة لن يتكرر

5 لاعبين.. الأهلي يسيطر على التشكيل المثالي لنصف نهائي دوري ابطال افريقيا

الكويت: وقف حكم السجن بحق ضابطين في قضية "تسريبات أمن الدولة"

ننشر حيثيات المحكمة في قضية فتاتي التيك توك مودة الأدهم وحنين حسام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عضو الزمالك عن فرجاني ساسي: غالبا وقع لـ نادٍ آخر.. وندرس تكريمه

للأسف.. عمرو وهبة يعلن تطورا في حالة دلال عبد العزيز

نجاة لاعب النادي الأهلي السابق من الموت

الزوجة الخائنة.. ضبطها زوجها في أحضان عشيقها ..والنيابة أخلت سبيلها

في تصنيع المفرقعات.. الإعدام شنقا لـ فني هندسي بمجلس وزراء الإخوان .. شاهد

أمير توفيق يكشف قيمة التعاقد مع ديانج

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة في كأس مصر

الملء الثاني وبيع المياه لإسرائيل .. مفاجآت وزير الري عن سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الزيتون الأخضر المخلل .. خطوة بخطوة

في اليوم العالمي للأب 2021.. نصائح صحية للآباء للحفاظ على صحتهم

في عيد الأب.. 5 نصائح للحفاظ على صحتهم وتجنب الأمراض

امرأة في حالة ذعر بعد عثورها على قتيل تحت السجادة.. فيديو

فيديو

فيديوجراف.. تحذير من عادة خاطئة.. لا تترك باب غرف الأطفال مفتوحا

تحذير من تناوله.. حقيقة احتواء القرموط على سموم

حبس وغرامة.. الحكم على حنين حسام ومودة الأدهم

فيديو جراف | سرطان الجلد .. عارضة أزياء تحكي معاناتها مع المرض

المزيد

ساحة رأي

دعاء علي تكتب: مدارس السوشيال ميديا للجميع

جمال قرين يكتب: 7سنوات من العرق والجهد والدم

غادة جابر تكتب: دبلوماسية مصرية قوية في 7 سنوات رغم التحديات

هبة مصطفي تكتب: المصفاه الإلكترونية

ضد المنطق.. تحت مستوى الرادار

د. سلامة عمر يكتب: الأمانة العلمية فضيلة إنسانية لحفظ حقوق الباحثين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

حق الصغير

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

أحمد فرغلى رضوان

عاش يا كابتن.. ما هذا الجمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ