البيت الأبيض: 14 مليون جرعة لقاح ضد كورونا للعراق وغزة والضفة الغربية

وضع البيت الأبيض يوم الاثنين خطة لتقاسم 55 مليون جرعة لقاح COVID-19 من الولايات المتحدة على مستوى العالم ، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وذكر البيت الأبيض إنه سيخصص ما يقرب من 75 بالمائة من الجرعات لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وآسيا وأفريقيا من خلال برنامج مبادرة كوفاكس COVAX الدولي لتبادل اللقاحات.

تفي الخطة بالتزام الرئيس الأمريكي جو بايدن بمشاركة 80 مليون لقاح أمريكي الصنع مع دول حول العالم.



حدد الرئيس أولوياته لأول 25 مليون جرعة من هذا التعهد في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال البيت الأبيض إنه من بين 55 مليون جرعة متبقية ، سيتم تقاسم حوالي 41 مليونًا من خلال COVAX ، مع ما يقرب من 14 مليونًا إلى أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ، وحوالي 16 مليونًا إلى آسيا ، وحوالي 10 ملايين إلى إفريقيا.

أما الـ 25 في المائة المتبقية ، أو ما يقرب من 14 مليون جرعة ، فسيتم تقاسمها مع "الأولويات الإقليمية" ، بما في ذلك كولومبيا والأرجنتين والعراق وأوكرانيا والضفة الغربية وغزة.

