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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عمان.. تسجيل 41 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و2037 حالة إصابة

فيروس كورونا
فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة فى عمان عن تسجيل / 2037/ حالة جديدة بفيروس كورونا و/41/ وفاة وتعافي /1079/ حالة، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة الشبيبة.

وزارة الصحة فى عمان

وذكرت وزارة الصحة فى عمان أن عدد الحالات المنومة خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 209 فيما بلغ عدد الحالات المنومة في المؤسسات الصحية / 1517/ و وصل العدد في العناية المركزة إلى 443 مريض.

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وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الحالات المسجلة بفيروس كورونا "كوفيد19" في السلطنة 252609 إصابة ، و بلغ إجمالي الوفيات 2782 وفاة ، بينما بلغ إجمالي المتعافين 221250 شخص.

وكانت قد استكملت شرطة عمان السلطانية بالتعاون مع وزارة الصحة حملة التحصين الميدانية بالجرعة الأولى من اللقاح لمنتسبيها ضد فيروس كورونا كوفيد19 في جميع تشكيلاتها بمختلف محافظات السلطنة والتي استمرت لمدة أسبوعين، مع استمرارية التطعيم في العيادات الجغرافية بوحدات المهام الخاصة للحالات الفردية.

عمان وزارة الصحة فى عمان فيروس كورونا إجمالي الوفيات إجمالي المتعافين كوفيد19

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