عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جريمة انعدم فيها شرف الرجال ونخوتهم

قاضي شهيدة الشرف بـ المنصورة: المجني عليها تركت خلفها شرفا لوالديها ولطفلها

شهيدة الشرف
شهيدة الشرف

استهل رئيس محكمة جنايات المنصورة قبل النطق بالحكم في قضية شهيدة الشرف في المنصورة، كلمته قائلا: "بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحق العدل بسم الله الذي لا يظلم تحت سمائه أحد، إن هذه الجريمة التي نحن بصددها، أوجعت وأدمت القلوب وهزت وجدان هذا المجتمع المصري، ولا يزال أثرها في النفوس حتى الآن، منذ وقوعها بتلك الصورة الموجعة المفزعة لكل أبناء هذا المجتمع الآمن، جريمة شروع في اغتصاب وقتل للمجني عليها التي هي زوجة للمتهم الثاني".

 

الإعدام شنقا لـ زوج وقاتل شهيدة الشرف بـ المنصورة

قبل النطق بالحكم.. حكاية شهيدة الشرف ضحية زوجها الديوث وقاتلها المأجور

وأضاف رئيس المحكمة: "اتفق مع المتهم الأول وكان رائدهما الشيطان، واتفق فيما بينهما على أن يقوم الأول باغتصاب زوجته وقتلها، جريمة ينعدم فيها شرف الرجال ونخوتهم وغيرتهم على أعراضهم غريبة عن هذا المجتمع، فكيف لهذا المتهم الثاني الذي خان الأمانة التي اؤتمن عليها وهي تلك الزوجة المجني عليها، يروعها ويفزعها وهي آمنة في بيتها "بيت الزوجية".

 

وتابع: “تخمرت في ذهنه فكرة التخلص منها بإلصاق جريمة مخلة بالشرف مصطنعة مع المتهم الأول، وقتلها لقاء حفنة جنيهات، بأن أمد المتهم الأول بالنقود اللازمة لشراء ثياب النساء ليتخفى بها عن أعين الناظرين، حتى يتمكن من الدلوف إلى مسكنها، وبهذا الأمر تمكن من إتمام جريمته بالشروع في اغتصابها، إلا أنها أبت أن تسلم شرفها للمتهم الأول، وقاومته حتى أسلمت روحها إلى بارئها تنطق بالطهارة والشرف والعفة راضية مرضية، تاركة من خلفها شرف لوالديها ولذويها ولطفلها الذي لم يبلغ سوى 9 أشهر من عمره، لم تثنه صرخات هذا الطفل لقسوة قلبه، وتجرده من كل مشاعر الإنسانية والرجولة فقتلها ليصبح هذا الطفل يتيما دون أمه”.

ووجه المستشار رسالة للمتهمين: "أنتما تحالفتما مع الشيطان، فبؤتما بالخسران المبين وغضب من الله ورسوله، فكان جزائكما من جنس عملكما".

 

وقضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار أحمد فؤاد، بمعاقبة كل من أحمد رضا الشحات الزوج المتهم بتلفيق قضية شرف لزوجته، وحسين محمد المتهم الثانى المشارك فى الجريمة بالإعدام شنقا فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية الشرف.

 

وكانت هيئة المحكمة استمعت إلى مرافعة النيابة فى القضية حيث وجهت النيابة للزوج باشتراكه بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الثانى بالشروع في مواقعة المجني عليها الزوجة كرها عنها لاختلاق واقعة تخدش شرفها بغية تطليقها لقاء مبلغ مالي اتفق عليه بينهما وأعطياه مبلغًا ماليًا لشراء زى نسائى للمنتقبات للدخول إلى مسكنه خلسة بالتخفى عن أعين قاطنيه وساعده بأن أمده بمفتاحه مسكنه وصعوده إلى مسكن السيدة وانتظاره حتى قيامها بفتح باب الشقة والدخول خلفها وما إن ظفر بها حتى انقض عليها، وكمم فاها، وأطبق بكلتا يديه حول عنقها، حتى خارت قواها لضعف بنيانها الجسدى، وزادها بأن استل رباط ردائها وطوق عنقها به بقوة؛ للتأكد من مفارقتها للحياة، محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياتها.

 

وتعود الواقعة عندما ورد إخطار لمركز طلخا بعثور زوج على زوجته مقتولة داخل مسكنها بقرية ميت عنتر التابعة لدائرة المركز.

 

وبانتقال ضباط مباحث مركز طلخا إلى مكان البلاغ، وبالفحص عثر على جثة لسيدة تدعى "إيمان عادل." 21 عاما، طالبة بالفرقة الثالثة في كلية العلوم بجامعة المنصورة، وبها آثار خنق حول العنق باحد الأسلاك، وبالبحث تبين أحد الأشخاص يرتدي "نقاب" صعد إلى مسكن المجني عليها، وانتظرها حتى قيامها بفتح باب الشقة والدخول خلفها، ونزوله بعد فترة من الوقت وتبين أنه يدعى "أحمد رضا"وشهرته "أحمد العجلاتي" 33 عاما، عامل بمحل ملابس يمتلكه زوج القتيلة.

 

وبضبطه وبمواجهته اعترف باتفاقه مع الزوج بأن يقوم باغتصابها وتصويرها للتمكن من طلاقها  وباستدعاء زوج القتيلة الذي أقر بأنه لم يتفق معه على قتلها، وإنما كان الاتفاق على عمل فضيحة لها، يتمكن من خلالها من الانفصال دون أن تحصل على مستحقاتها وجهازها".

 

وأضاف الزوج في اعترافاته أنه اتفق مع القاتل على أن يغتصب زوجته وتصويرها في أوضاع مخلة جنسية فقط ليتم الانفصال بينهما لرغبته في الزواج من فتاة أخرى من القرية، وأنه قام بتسهيل مهمة القاتل في الدخول إلى المنزل، حتى يصل إلى شقة القتيلة.

 

وأشار إلى أن أسرته رفضت انفصاله عنها كون القتيلة من أسرة طيبة الأصل، والطالبة متدينة وصاحبة خلق عال.

المنصورة أخبار المحاكمات شهيدة الشرف جنايات المنصورة اعدام

ترشيحاتنا

مذكرة تفاهم بين الإنتاج الحربي وشركة أمريكية لإنتاج شاسيهات عربات"هامر" العسكرية

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن مصروفات المدارس بالعام الدراسي الجديد

الخارجية الفلسطينية: حكومة الاحتلال الجديدة تستغل الدعم الأمريكي لتصعيد عدوانها ضد شعبنا

سفير مصر بـ أكـــرا يستقبل الدارسين الغانيين الحاصلين على منح الأزهر

رئيس الوزراء السوداني: مبادرة لحل الأزمة السياسية في البلاد

بعد حكم الإعدام لزوجها.. أول تعليق لـ والدة شهيدة الشرف في المنصورة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة رمضان صبحي .. 5 نجوم على رادار الرحيل من بيراميدز فى الصيف

للأسف.. عمرو وهبة يعلن تطورا في حالة دلال عبد العزيز

الصحة: إصابة 40 مواطنًا في حادث قطار الإسكندرية

انتهت .. شوبير يعلن أولى صفقات الأهلى فى الصيف رسميا

كنا قاعدين على الأرض.. أحد مصابي حادث قطار الاسكندرية يروي تفاصيل الواقعة

بعد الخسارة من الأهلي.. عدوان جديد من جماهير الترجي التونسي| تفاصيل

الإعدام شنقا لـ زوج وقاتل شهيدة الشرف بـ المنصورة

مصادر: ترحيل حنين حسام إلى سجن النساء بعد انتهاء اجراءات إعادة المحاكمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد ماعز بوجه قرد يثير الفزع في محافظة أسيوط |صور

شاهد.. إعصار التنين يبتلع طائرة.. والطيار يوثق اللحظة بهاتفه

حاول سرقته.. صياد يقاتل ثعبانا ضخما على ضفة بحيرة| شاهد

تيمنا بشاب مصري.. لقاح «عبد الله» ينجح في التصدي لـ كورونا بنسبة 92.28%

فيديو

عناكب نهاية العالم.. ظاهرة طبيعية أرعبت الكثير

لو اتبرعت ربنا هيدخلني النار .. هؤلاء رفضوا التبرع للزمالك

فيديوجراف.. 11 شرطا لفتح المساجد ضمن ضوابط صلاة عيد الأضحى

فيديوجراف.. هيدي كرم تتعرض لهجوم عنيف وترد على منتقديها

المزيد

ساحة رأي

سعد الفقي يكتب: كان يوماً مؤلماً

د. علاء الشال يكتب: من خطايا التطبيقات على القيم والأخلاق

مصطفى الشيمى يكتب : رائحتك ... !

أحمد فهيم يكتب: الحنين إلى الأب فهيم

دعاء علي تكتب: مدارس السوشيال ميديا للجميع

جمال قرين يكتب: 7سنوات من العرق والجهد والدم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

نادية صبره

نقطة اللاعودة

إيمان الدربي

حق الصغير

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

اﻟﻤﺰﻳﺪ