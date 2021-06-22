رسميًا.. إطلاق هاتف Mi 11 Lite الأرخص من شاومي في الأسواق العالمية

أعلنت شركة شاومي الصينية رسمياً عن إطلاقها هاتف Mi 11 Lite، الذي يعد أرخص هاتف رائد ضمن سلسلة هواتف Mi 11، بالإضافة إلى الساعة الذكية Mi Watch Revolve ، وذلك ضمن حدث كبير في الهند ثم بثه "أون لاين" نظرا لتفشي فيروس كورونا- كوفيد-19 في البلاد ، كما سيتم إطلاق الإصدارات فى الأسواق العالمية خلال أيام.

وبدأ هاتف Mi 11 Lite والذي يعد الأرخص من شاومي مرحلة الحجز المسبق، والتي تتضمن تخفيضات جيدة فى السعر، ووفقاً لما ذكره موقع "The Indian express" فإن شركة شاومي ستوفر الهاتف الرائد Mi 11 Lite، والساعة الذكية Mi Watch Revolve ، للبيع في أمازون بدءا 25 من يونيو القادم .



مواصفات هاتف شاومي Mi 11 Lite

شاشة شاومي Mi 11 Lite



ويأتي هاتف Mi 11 Lite ، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.55 بوصة، وبجودة عرض Full HD+ تبلغ 1080 x 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتزا في الثانية، كما تدعم الشاشة عرض مليار لون، محمية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5.

معالج شاومي Mi 11 Lite

ويعمل هاتف شاومي هاتف Mi 11 Lite بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 732G بدقة تصنيع 8 نانومتر، ويأتي مزودا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 6 أو 8 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعتي 64 أو 128 جيجابايت، كما يعمل الهاتف بواجهة المستخدم MIUI 12، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 11.

كاميرا شاومي Mi 11 Lite



ويقدم Mi 11 Lite ، على كاميرا خلفية ثلاثية، تأتي العدسة الرئيسية منها بدقة 64 ميجابكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجابيكسل، بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 5 ميجابيكسل، وبالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل.

بطارية شاومي Mi 11 Lite



ويحتوي هاتف Mi 11 Lite ، على بطارية بقوة 4250 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات، ويتوفر الهاتف بثلاثة ألوان هي: الأسود والأزرق والوردي.

سعر شاومي Mi 11 Lite

وسيبدأ سعر هاتف هاتف Mi 11 Lite من حوالي 4 آلاف جنية مصري، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 6 رام جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، أما بالنسبة لنسخة ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 رام جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، سيكون سعر الهاتف حوالي 4 آلاف و 400 جنية مصري.

