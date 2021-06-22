عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

رسميًا.. إطلاق هاتف Mi 11 Lite الأرخص من شاومي في الأسواق العالمية

رسميا.. إطلاق هاتف
رسميا.. إطلاق هاتف Mi 11 Lite الأرخص من شاومي

أعلنت شركة شاومي الصينية رسمياً عن إطلاقها هاتف Mi 11 Lite، الذي يعد أرخص هاتف رائد  ضمن سلسلة هواتف Mi 11، بالإضافة إلى الساعة الذكية Mi Watch Revolve ، وذلك ضمن حدث كبير في الهند ثم بثه "أون لاين" نظرا لتفشي فيروس كورونا- كوفيد-19  في البلاد ، كما سيتم إطلاق الإصدارات فى الأسواق العالمية خلال أيام. 

 

وبدأ هاتف Mi 11 Lite والذي يعد الأرخص من شاومي مرحلة الحجز المسبق، والتي تتضمن تخفيضات جيدة فى السعر، ووفقاً لما ذكره موقع "The Indian express" فإن شركة شاومي ستوفر الهاتف الرائد Mi 11 Lite، والساعة الذكية Mi Watch Revolve ، للبيع في أمازون بدءا 25 من يونيو القادم . 

 

تسريبات تكشف مواصفات الهاتف الخارق Poco F3 GT من شاومي

شاومي تبيع 500 ألف وحدة من هواتف Redmi Note 10 5G في أول ساعة لها


مواصفات هاتف شاومي Mi 11 Lite

 

شاشة شاومي Mi 11 Lite


ويأتي هاتف Mi 11 Lite ، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.55 بوصة، وبجودة عرض  Full HD+ تبلغ 1080 x 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتزا في الثانية، كما تدعم الشاشة عرض مليار لون، محمية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5.

 

معالج شاومي Mi 11 Lite

 

ويعمل هاتف شاومي هاتف Mi 11 Lite بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 732G بدقة تصنيع 8 نانومتر، ويأتي مزودا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 6 أو 8 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعتي 64 أو 128 جيجابايت، كما يعمل الهاتف بواجهة المستخدم MIUI 12، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 11.

 

كاميرا شاومي Mi 11 Lite


ويقدم Mi 11 Lite ، على كاميرا خلفية ثلاثية، تأتي العدسة الرئيسية منها بدقة 64 ميجابكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجابيكسل، بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 5 ميجابيكسل، وبالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16  ميجابيكسل.

 

بطارية شاومي Mi 11 Lite


ويحتوي هاتف Mi 11 Lite ، على بطارية بقوة 4250 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات، ويتوفر الهاتف بثلاثة ألوان هي: الأسود والأزرق والوردي.

 

سعر شاومي Mi 11 Lite

 

وسيبدأ سعر هاتف هاتف Mi 11 Lite من حوالي  4 آلاف جنية مصري، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 6 رام جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، أما بالنسبة لنسخة ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 رام جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، سيكون سعر الهاتف حوالي  4 آلاف و 400 جنية مصري. 
 

هاتف Mi 11 Lite شاومي مواصفات هاتف شاومي Mi 11 Lite سعر شاومي Mi 11 Lite بطارية شاومي Mi 11 Lite معالج شاومي Mi 11 Lite

ترشيحاتنا

برشلونة يعلن خضوع ديمبلي لعملية جراحية.. تفاصيل

مبعوثو الولايات المتحدة الأمريكية .. قليل من الفعل كثير من الضجيج

ذكرى ثورة 30 يونيو .. الفلاحين تعرض إنجازات السيسي بالقطاع الزراعي

توجيهات رئاسية بدعم قطاعات التنمية المستدامة والتمويل

تفاصيل الساعات الأخيرة في المقاصة قبل مواجهة الزمالك بالكأس

في حادث مأساوي.. وفاة شاب متأثرا بجراحه بعد اصطدامه بمركب صيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة رمضان صبحي .. 5 نجوم على رادار الرحيل من بيراميدز فى الصيف

للأسف.. عمرو وهبة يعلن تطورا في حالة دلال عبد العزيز

عمرها ٩ سنوات.. تجديد حبس عاطل اغتصب طفلة في الغردقة

انتهت .. شوبير يعلن أولى صفقات الأهلى فى الصيف رسميا

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن مصروفات المدارس بالعام الدراسي الجديد

أين كانت ؟ .. مصادر تكشف كيفية ضبط فتاة التيك توك حنين حسام

بعد الخسارة من الأهلي.. عدوان جديد من جماهير الترجي التونسي| تفاصيل

دهستهم سيارة نقل .. مصرع 3 أطفال أمام نفق الشهيد أحمد حمدي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف عجيب.. ألسنة الثعابين تستخدم في الشم لا التذوق والسر في اهتزازها|صور

شاهد ماعز بوجه قرد يثير الفزع في محافظة أسيوط |صور

شاهد.. إعصار التنين يبتلع طائرة.. والطيار يوثق اللحظة بهاتفه

حاول سرقته.. صياد يقاتل ثعبانا ضخما على ضفة بحيرة| شاهد

فيديو

فيديو جراف.. اختراق الفقاعة وفتيات ليل. ماذا يحدث داخل منتخب تشيلي؟

فيديوجراف.. وزير الري يتحدث عن ملء سد النهضة وبيع المياه لإسرائيل

عناكب نهاية العالم.. ظاهرة طبيعية أرعبت الكثير

لو اتبرعت ربنا هيدخلني النار .. هؤلاء رفضوا التبرع للزمالك

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: لذة التسامح

سعد الفقي يكتب: كان يوماً مؤلماً

د. علاء الشال يكتب: من خطايا التطبيقات على القيم والأخلاق

مصطفى الشيمى يكتب : رائحتك ... !

أحمد فهيم يكتب: الحنين إلى الأب فهيم

دعاء علي تكتب: مدارس السوشيال ميديا للجميع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

بِغَيْرِ حِسَابٍ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

نادية صبره

نقطة اللاعودة

إيمان الدربي

حق الصغير

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ