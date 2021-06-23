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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

تحارب السرطان وأمراض القلب ..أطعمة لا تغفلي تناولها

صدى البلد

أطعمة عديدة يجب إدخالها إلى نظامك الغذائى اليومى فهى أصح الأطعمة على الإطلاق لغناها بمضادات الأكسدة التى تحافظ على صحة القلب وتحارب السرطانات إليك أبرز تلك الأطعمه وفقا لموقع هيلث 


1 زيت الزيتون
 

 تشير الأبحاث إلى أن حمض الأوليك في زيت الزيتون يمكن أن يقلل من دهون البطن! 

 تشير الدراسات إلى أن الفينولات الموجودة في زيت الزيتون البكر يمكنها بشكل فعال "إيقاف" الجينات المرتبطة بالالتهابات التي تظهر في متلازمة التمثيل الغذائي.

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2 عدس

 


العدس من الأطعمه الأكثر صحة فيعد  الأشخاص الذين تناولوا حصة يومية من العدس (حوالي 3/4 كوب) شعروا بالشبع بنسبة 31 في المائة  كما ان اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة التي تعمل على استقرار نسبة السكر في الدم مثل العدس يمكن أن يقلل الالتهابات المرتبطة بالأمراض بنسبة 22٪!

3 عين الجمل

 تشير دراسة علمية جديدة إلى أن  عين الجمل من الأطعمه التى تحمل العديد من الفوائد الصحية فيساعد تناول حفنة من الجوز فى الحصول  على ما يقرب من ضعف عدد مضادات الأكسدة التي تكافح الأمراض فهو من أفضل المصادر الغذائية للأحماض أوميجا 3 الدهنية المضادة للالتهابات ، أثبت الجوز أنه مفيد للقلب بشكل خاص.

4 الشوفان

 الشوفان من الأطعمه الغنية  بنوع من الألياف القابلة للذوبان تسمى بيتا جلوكان والمركب المضاد للالتهابات أفينانثراميد - اللذان يساعدان معًا في منع المشاكل الصحية المرتبطة بالسمنة بما في ذلك أمراض القلب والسكري. 

وجدت دراسة واحدة مدتها 10 سنوات في المجلة الأمريكية للصحة العامة أن تناول وجبة واحدة من دقيق الشوفان (كوب واحد مطبوخ) مرتين إلى أربع مرات في الأسبوع أدى إلى انخفاض بنسبة 16 في المائة في خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. 

5 الجرجير


 الجرجير  من الأطعمه التى تحارب السرطان ونشرت دراسة في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية تشير إلى أن جرعة يومية من 85 جرامًا من الجرجير الخام حوالي كوبين يمكن أن تقلل من تلف الحمض النووي المرتبط بالسرطان بنسبة 17 بالمائة.

أطعمة العدس من الأطعمه الأكثر صحة الشوفان من الأطعمه الجرجير من الأطعمه التى تحارب السرطان دراسة

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