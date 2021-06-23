قبل مباراة الأهلي والترجي .. هاشتاج «حسم الصعود يا أبطال» نمبر وان على تويتر.. شاهد

دشّن عدد كبير من جمهور النادى الاهلى هاشتاج «حسم الصعود يا أبطال» لدعم الفريق قبل مباراة إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام نادى الترجى التونسى.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولاً على تويتر وجاءت أبرز التغريدات كالآتى :



وحرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الذي ترأس بعثة فريق الكرة في تونس، على تهنئة اللاعبين في غرفة الملابس، عقب انتهاء مباراة الترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وأثنى الخطيب على الأداء المميز الذي قدمه اللاعبون في المباراة، مشيدًا بالروح القتالية العالية .

كما طالب الخطيب اللاعبين بالتركيز في مباراة العودة بالقاهرة، التي وصفها بالشوط الثاني، من أجل حسم بطاقة التأهل إلى الدور النهائي بالبطولة.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته أمس الثلاثاء، استعدادا لمباراة دوري أبطال إفريقيا، أمام الترجي التونسي في إياب الدور قبل النهائي والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل.

وقبل انطلاق مران الأهلي عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين، تحدث خلالها عن المواجهة المرتقبة أمام الترجي، كما استعرض مواجهة الذهاب التي أقيمت في رادس لشرح الأخطاء والتأكيد على ضرورة تلافيها في مباراة العودة. واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق عقب العودة من تونس والتي استمرت 48 ساعة.

موسيماني يجتمع مع أبو عبلة

وحرص بيتسو موسيماني على عقد جلسة مع الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق على هامش المران، للاطمئنان على حالة بعض اللاعبين خاصة العائدين من الإصابة والذين شاركوا في مران اليوم، محمد هاني ومحمود متولي وحالة الثنائي أكرم توفيق وبدر بانون، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة التي استمرت يومين عقب عودة الفريق من تونس