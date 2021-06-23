نيجرفان بارزاني في الأردن.. ماذا يفعل رئيس كردستان العراق في المملكة الهاشمية؟

وصل اليوم رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، إلى العاصمة الأردنية عمان، في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.



وجرى استقبال رسمي لرئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، في مطار الملكة علياء في العاصمة الأردنية عمان.



ومن المقرر أن يبحث رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، العلاقات بين الأردن وإقليم كردستان والعراق، ومجالات التعاون بينهما وآخر التطورات في المنطقة.



وسبق لرئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، أن اجتمع مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في 24 يناير 2018، على هامش منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا، وسيكون لهما اجتماع اليوم في العاصمة الأردنية عمان، بعد مرور نحو ثلاث سنوات ونصف السنة على اجتماعهما السابق.



وذكر بيان صادر عن رئاسة إقليم كردستان أن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني سيزور الأردن اليوم 23 يونيو 2021 وسيبحث مع الملك عبد الله الثاني "العلاقات بين الأردن وإقليم كردستان والعراق، ومجالات التعاون بينهما وآخر التطورات في المنطقة.



ووصف مستشار رئيس إقليم كردستان، فلاح مصطفى، زيارة رئيس إقليم كردستان إلى الأردن بأنها مهمة، لأن للمملكة الأردنية الهاشمية مكانة قوية في المنطقة من وجهة نظر أمريكا التي سيزورها العاهل الأردني قريباً.



وافتتحت المملكة الأردنية الهاشمية قنصلية عامة لها في أربيل في العام 2011، وإلى جانب العلاقات السياسية القوية التي تربط بين الأردن وإقليم كردستان، هناك علاقات تجارية قوية بين عمان وأربيل، حيث هناك نحو 110 شركات أردنية تعمل في مجالات مختلفة إقليم كوردستان.



وأعلن المستشار والمتحدث باسم وزارة التجارة والصناعة في إقليم كردستان، فتحي محمد، أن الأردن باشرت نشاطاتها التجارية وغيرها من النشاطات في إقليم كردستان منذ سقوط النظام العراقي السابق في 2003، حيث افتتح العديد من المعارض في الأردن شاركت فيها وفود تجارية والقطاع الخاص، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن وإقليم كوردستان 15-20% من حجم التبادل التجاري الأردني.



علاقات تاريخية



يرتبط كردستان والأردن بعلاقات تاريخية متينة، بدأت في عهد الملك الحسين بن طلال ولا تزال مستمرة، حتى أن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أعلن في فترة الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان أن هذا شأن داخلي لن تتدخل فيه الأردن.

وفي أبريل الماضي عند إلقاء القبض على الأمير حمزة بن الحسين بشبهة التخطيط لإطاحة الملك عبد الله، أعلن نيجيرفان بارزاني في تغريدة: "نؤكد الدعم الكامل لجلالة الملك عبد الله الثاني وأمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية وسلامة شعبها".



وكان الرئيس مسعود بارزاني يرتبط بعلاقات متينة مع الملك الحسين بن طلال، وله علاقات قوية مع الملك عبد الله الثاني الذي دعاه ست مرات لزيارة الأردن، كانت الأخيرة في 2019، واجتمع خلالها مع الملك عبد الله الثاني.